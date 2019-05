«En el gobierno de Motril no va a entrar nadie con más ilusión que nosotros» Los tres concejales electos de Andalucía por sí. / J. MARTÍN El tercer concejal de Andalucía por sí, Daniel Ortega, celebra su tardía elección como «el mejor premio al trabajo de dos años» de todo el equipo M. N. MOTRIL Viernes, 31 mayo 2019, 01:12

Forjado en competiciones internacionales de crossfit, el deportista y entrenador motrileño Daniel Ortega puede presumir de unos nervios de acero. Pero la incertidumbre que ha vivido desde que se inició el recuento en la noche electoral hasta que pasadas las seis de la tarde de este miércoles le confirmaban que definitivamente será concejal, sin duda los ha puesto a prueba.

El escrutinio definitivo realizado en los juzgados confirmaba el acta de concejal para el tercero de la lista de 'Andalucía por sí', que está feliz e ilusionado, consciente de que el futuro gobierno de Motril puede pasar con una alianza con su partido.

«Yo me metí en política porque David Martín me inspiró confianza. No éramos amigos ni si quiera, pero me fijo en las personas y me puso el vello de punta una persona que, en los tiempos que estamos y teniendo que compatibilizarlo todo con su trabajo se tirara a la calle para intentar formar un grupo para mejorar Motril», explicaba ayer a IDEAL.

«Este acta de concejal es el mejor premio a dos años de duro de trabajo en la sombra de todo el equipo de Andalucía por sí, nos hemos movido muchísmo. Somos profesionales y todos tenemos trabajos, no necesitamos vivir de la política y que si nos metemos en esto es porque apostamos por un Motril mejor», valora.

«Los que me conocen saben las horas y la dedicación que le pongo a mi trabajo... yo soy un amante de Motril, vivo aquí y quiero verlo que vaya hacia arriba porque me duele. El deporte es un gran campo para atraer a gente de fuera y un área que se puede mejorar muchísimo y ahí podría yo aportar mi experiencia», añade Ortega, al que le gustaría ser concejal de Deportes si Andalucía por si entra finalmente en el próximo gobierno de Motril.

«Vamos a esperar para tomar decisiones», señala prudente. «Con más ilusión con nosotros desde luego no va a entrar nadie en el gobierno de Motril», asegura