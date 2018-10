El Gobierno inyecta tres millones para el CIE de Motril y la alcaldesa asegura que no dará la licencia Una protesta vecinal, el pasado mes de mayo, contra la construcción del CIE en Motril. / JAVIER MARTÍN El Consejo de Ministros aprueba 3,3 millones para ejecutar el proyecto del centro de internamiento para extranjeros que suscita el rechazo unánime de la ciudad MERCEDES NAVARRETE MOTRIL Sábado, 6 octubre 2018, 00:58

Cuando ya nadie lo esperaba en Motril, el Gobierno de Pedro Sánchez volvía a abrir ayer la caja de los truenos retomando un proyecto capaz, como ningún otro, de caldear los ánimos en la localidad costera: la construcción de un centro de internamiento para extranjeros (CIE) en el antiguo cuartel militar del EVA9, en el barrio de Los Álamos. El CIE suscita el rechazo unánime del tejido social, político y empresarial motrileño hasta el punto de que las movilizaciones hicieron al anterior Gobierno del PP -que fue el que planteó inicialmente el proyecto- desistir y aparcar las obras el pasado mes de mayo, ante la presión social. Pero el actual Ejecutivo del PSOE no solo retoma ahora la idea sino que ha dado un paso en firme para ejecutarla destinando una importante partida económica para la construcción del CIE. El Consejo de Ministros aprobaba ayer una inversión de 3,3 millones de euros para las obras de transformación del viejo acuartelamiento del Escuadrón de Vigilancia Aérea (EVA-9) de Motril en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE).

El anuncio 'bomba' para Motril lo hacía la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros. «Se trata de un acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la realización de determinadas obras y suministros necesarios para la adecuación de las antiguas dependencias de este acuartelamiento militar para el alojamiento de inmigrantes», anunciaba.

Y sus palabras caían como un jarro de agua helada en la localidad costera, empezando por la alcaldesa de Motril, la socialista Flor Almón, que reaccionó rápidamente enviando un comunicado en el que deja claro que está dispuesta a enfrentarse al Gobierno de su partido para frenar la construcción de este centro de internamiento para extranjeros.

En mayo

El pasado mes de mayo el Gobierno iniciaba las obras de transformación del viejo cuartel del EVA9 que enseguida pusieron en pie de guerra a colectivos vecinales de Motril, que reprocharon el secretismo con el que se estaba llevando a cabo la obra. El Ayuntamiento siempre se ha mostrado rotundo en su rechazo al CIE y a través Área de Urbanismo advirtió al Gobierno que jamás le daría la licencia municipal de obras. El conflicto llegó a subir intensidad y ayuntamiento envió a inspectores de Urbanismo y a la Policía Local a paralizar los trabajos. Con las redes sociales echando humo y la calle en pie de guerra, el Gobierno envió al entonces secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, a Motril para tratar de calmar los ánimos y asegurar que lo que se estaba construyendo en el pabellón militar de Los Álamos no era un CIE.

Finalmente, y tras una gran manifestación en la que participaron todos los grupos políticos motrileños, el Gobierno aparcaba las obras en el mismo mes de mayo. La tensión se mantuvo hasta el mes de junio ya que miembros de la plataforma #motrildiceno y de la Asociación de vecinos de la Rambla de los Álamos -que no se lo acababa de creer- siguieron haciendo turnos de 24 horas en las puertas del edificio para asegurarse de que no continuaban los trabajos.

Cuatro meses después, cuando el tema del CIE parecía cerrado el Gobierno lo retoma y Motril volverá a dar batalla. Lo anunciaban ayer mismo la alcaldesa, Flor Almón (PSOE) y el líder del partido socio de gobierno Antonio Escámez (PA) en un comunicado conjunto, que dejaba claro que el Ayuntamiento movilizará todos los medios a su alcance para impedir las obras. «Tenemos un compromiso con los vecinos y vecinas del barrio y con la ciudad de Motril que no vamos a variar por nada. Que quede claro: estamos del lado de los motrileños y motrileñas y vamos a apoyar lo que nos digan por encima de cualquier administración, ya que la lealtad es siempre con la ciudadanía», advirtieron. «No lo vamos a consentir. Ya dejamos muy claro que no íbamos a permitir la construcción de un CIE en Motril, una posición que mantenemos y que no vamos a variar», aseguraron.

Subdelegada

La subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, quiso aclarar en nombre del Ministerio del Interior que lo aprobado ayer fue «la toma de razón de la declaración de emergencia de las obras del EVA9».

La subdelegada aseguró que eso no cambia en absoluto la situación. «Todo sigue como está, es decir, las obras van a seguir paradas».