El gobierno de Almuñécar apela al éxito de Vélez Málaga para defender su modelo de mercado con una gran superficie 02:47 El ayuntamiento está difundiendo un vídeo en el que se reivindica la experiencia del pueblo malagueño, donde los puestos tradicionales conviven con un gran supermercado MERCEDES NAVARRETE Miércoles, 12 diciembre 2018, 13:02

Desde hace meses, la plataforma en defensa del mercado de Almuñécar, compuesta por comerciantes y los principales partidos de la oposición, PA y PSOE, además de Ciudadanos y Podemos, mantienen activo un frente común en defensa del mercado de Almuñécar y han organizado distintos actos para tratar de evitar su demolición.

Ahora es el gobierno local del Partido Popular el que acaba de salir al contrataque para reivindicar su modelo de mercado, que pasa por el derribo del actual edificio y la adjudicación a una empresa privada que construirá uno nuevo, en el que se incluirá una gran superficie, a cambio de explotarlo los próximos cincuenta años.

El gobierno que preside Trinidad Herrera ha optado así por explicar sus planes en un intento de contrarrestar los mensajes negativos de los partidos de la oposición, que llevan meses alertando de que la gran superficie va a hundir a los puestos tradicionales o de que el edificio 'mazacote' en el que se consvertirá el nuevo mercado va a asfixiar a todos los negocios del centro.

Que este tipo de modelo de mercado no lo han inventado ellos y que está funcionando con éxito en otras ciudades vecinas es la idea que quiere lanzar el gobierno y lo han hecho con un vídeo propagandístico en el que se afanan por mostrar lo bien que les está yendo a los comerciantes de la vecina localidad malagueña de Vélez-Málaga, un espejo en el que Almuñécar puede mirarse.

La experiencia malagueña

Hace cuatro años, Vélez Málaga trasladó su antiguo mercado antiguo de la plaza de San Francisco a una zona nueva en el centro del pueblo, en el solar de la antigua estación de autobuses, donde se puso en marcha un modelo de mercado donde conviven los puestos tradicionales de fruta, carne o pescado con una gran superficie de alimentación de 300 metros cuadrados.

«Ha sido un revulsivo para el pueblo, estamos todos funcionando y todos muy contentos. No hay puesto que esté cerrado. Las posibles incompatibilidad que auguraban algunos con Covirán no existen. El mercado me beneficia a mi y yo beneficio al mercado. La especialización y complementación es fundamental. Entre todos, somos competencia de otros operadores más grandes», explica en el vídeo el gerente de la gran superficie.

Sobre el terreno

El portavoz del gobierno de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, estuvo visitando el mercado de Vélez Málaga, el día de la grabación del vídeo, y pudo comprobar «que están todos contentos». «Entre los puestos tradicionales y el supermercado han conseguido ser una competencia para las grandes superficies, por separado no lo eran. Se han generado más visitas y se están beneficiando todos», valora Ruiz Joya.

El vídeo insiste en que los comerciantes «conviven en perfecta armonía y han aumentado sus ventas y clientes» y apela a la unión de «modernidad y tradición» en un nuevo mercado porque «Almuñécar lo merece».