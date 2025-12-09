La Garnatilla ya luce su espectacular decoración navideña
Sus vecinos han decorado las calles y han estrenado un árbol de Navidad de más de dos metros creado con cervezas Alhambra
Motril
Martes, 9 de diciembre 2025, 18:41
La Garnatilla, una localidad de la Costa de Granada, en Motril, ha terminado la instalación de luces, adornos y escenas temáticas que cada año atraen ... a numerosos visitantes, ganándose así el título 'no oficial', pero merecidísimo, de «el pueblo más navideño de la Costa», y basta con recorrer sus calles para entender por qué.
A partir de este martes, quien se acerque a este pueblo podrá recorrer sus calles y disfrutar del ambiente navideño que ya se respira en cada rincón. La decoración permanecerá instalada durante toda la temporada, convirtiendo a La Garnatilla en uno de los puntos destacados para visitar estos días
Un paseo recomendado para vecinos, familias y curiosos que quieran descubrir cómo se ha transformado La Garnatilla en estas fechas. Y es que en esta decoración han participado niños, abuelos y padres, en definitiva, familias enteras entregadas para que su pueblo luzca como ningún otro.
