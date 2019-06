García Chamorro: «Dijimos que íbamos a limpiar Motril y ya hemos empezado» La alcaldesa de Motril, limpiando contenedores soterrados / IDEAL La alcaldesa afirma que van a poner en marcha un plan de choque de limpieza y mantenimiento REBECA ALCÁNTARA Motril Viernes, 21 junio 2019, 17:27

La alcaldesa, Luisa García Chamorro, y el concejal de Limpieza, Jesús Jiménez, han presentado esta mañana un plan de choque para la limpieza en profundidad de las barriadas motrileñas, que se ha iniciado en la calle Emilio Moré y que se ejecutará a lo largo de los próximos meses en la ciudad. García Chamorro ha anunciado que el plan de choque de limpieza y el plan de mantenimiento serán explicados detalladamente la próxima semana.

La alcaldesa ha recordado que el pasado lunes solicitó un plan de choque y un plan integral de mantenimiento de limpieza y que esta misma mañana estará sobre su mesa. «Estamos haciendo aquello a lo que nos comprometimos durante la campaña electoral; dijimos que íbamos a limpiar Motril y ya hemos empezado», ha afirmado García Chamorro. La primera edil ha explicado que el plan de choque tiene que ir acompañado de un plan de mantenimiento, porque –en palabras de la primera edil- «lo que no podemos hacer es limpiar hoy la calle Emilio Moré y que ya no se vuelva a limpiar hasta no sabe Dios cuándo».

El objetivo que se ha planteado la alcaldesa es establecer un cronograma de las tareas de limpieza viaria, limpieza de contenedores y tareas de baldeo en las diferentes zonas de la ciudad, de tal forma que «los motrileños sepan exactamente qué día de la semana se van a limpiar sus contenedores, sepan exactamente qué día de la semana se van a baldear sus calles y sepan exactamente qué día de la semana se van a limpiar sus calles».