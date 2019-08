El futuro del mercado sexitano sigue en el aire tras nueve meses La renovación del mercado de Almuñécar lleva casi siete años envuelta en polémica. / JAVIER MARTÍN El concurso para el derribo del antiguo edificio y la construcción del nuevo quedó desierto en enero y aún no se ha decidido cómo se hará la adjudicación REBECA ALCÁNTARA Motril Sábado, 31 agosto 2019, 20:38

En enero de este año IDEAL publicaba que Almuñécar no había encontrado una empresa que derribara el antiguo edificio y construyera uno nuevo donde aún sigue en pie el antiguo mercado municipal. El asunto venía de largo y el desacuerdo entre gobierno y oposición sobre qué hacer para revitalizar el mercado ha dado para muchas discusiones, más o menos encendidas. La alcaldesa, Trinidad Herrera, siempre se ha mantenido firme en su decisión de renovarlo. Pero al quedarse desierto el concurso y con unas elecciones en puertas el proyecto se paró, aunque inicialmente Herrera quisiera adjudicarlo antes de los comicios. No pudo entonces. Y la alcaldesa aseguró ayer que aún no han decidido si la adjudicación se hará mediante un procedimiento de negociado, algo posible después de que el concurso quedara desierto, o si se volverá a redactar un pliego de condiciones para sacar la demolición y nueva construcción a concurso.Nueve meses después, la situación sigue en el mismo punto.

La regidora afirmó que este proyecto sigue siendo uno de los más importantes para la legislatura y dijo que la intención es que pueda desbloquearse cuanto antes. Pero también dejó claro que se trata de un decisión de calado para los sexitanos y que no se va a tomar a la ligera. «Queremos que se resuelva pronto, pero no voy a ponerme plazos», aseveró la regidora que lleva directamente el asunto.

Herrera apuntó que es evidente y no cabe discusión sobre ello que el mercado necesita una revitalización. Pero recalcó que la opción de volverlo a sacar a concurso o negociarlo directamente con las empresas que parecían estar interesadas tiene que elegirse con tranquilidad para estar segura de que se toma el camino más viable.

La situación del actual mercado fue además uno de los asuntos que se puso sobre la mesa en el pleno de este jueves. Hay que recordar que este verano PSOE y Convergencia Andaluza llegaron a reclamar una sesión plenaria para abordar el asunto. Y esta semana ha sido el momento, aunque una vez más no hubo acuerdo.

Fue el partido de Juan Carlos Benavides el que llevó a la sala una moción, que no salió adelante. Hubo tres propuestas, dejar desierto el concurso del mercado, anular el estudio económico y financiero y por último buscar soluciones entre todos los grupos para dar una salida a la situación de estas instalaciones.

Tras un largo debate de más de una hora donde participaron todos los grupos municipales (Adelante Almuñécar, Ciudadanos, Más Almuñécar, PSOE, CA y PP), la mayoría de estos pidieron que se votara punto por punto la moción. Sin embargo, Convergencia Andaluza rechazó esta opción y la moción no salió adelante. La portavoz de Ciudadanos (partido que forma gobierno junto al PP y Más Almuñécar), Beatriz González, expuso que «anular el estudio económico financiero, nos cerraría puertas a posibles vías de solución que estamos estudiando». González también subrayó la apuesta de su grupo por un establecimiento «público, eficiente y tradicional».

Así las cosas, la situación del mercado continúa en el mismo punto que hace nueve meses cuando el gobierno de Almuñécar encontró empresa para derribar el antiguo edificio y construir uno nuevo en el mismo solar, que incluiría una gran superficie comercial. Ninguna empresa puso entonces sobre la mesa la inversión de cinco millones de euros exigida para construir estas instalaciones, con este nuevo concepto, a cambio de la explotación del edificio comercial, parking subterráneo incluido, para los próximos cuarenta años.

El proyecto llevaba ya seis años de polémica, que van ahora camino de convertirse en siete, y contaba con el rechazo de los partidos de la oposición y una plataforma ciudadana, que se oponía al derribo del actual edificio público y a la construcción en ese céntrico solar público de una gran superficie que conviviría con los puestos tradicionales. Sin embargo, la alcaldesa siempre se mostró convencida, como ahora, de seguir adelante. En aquel momento confiaba, incluso, en poder adjudicar el proyecto antes de las elecciones, algo que no sucedió.

Todos los partidos, además, llevaban el futuro del nuevo mercado en sus programas electorales. Aunque con visiones distintas. Entre los que ahora forman el gobierno, Más Almuñécar apostaba por una solución de consenso; Ciudadanos también abogaba por evitar divisiones entre la ciudadanía y por un nuevo edificio;y el PP tenía claro que la mejor opción era el proyecto que ya estaba sobre la mesa y que incluye la gran superficie comercial. Todos hablaron siempre de tener en cuenta a los comerciantes que aún siguen en el mercado esperando la solución para que la gente vuelva a elegir este espacio para hacer sus compras.

Ahora, nueve meses después de que el concurso no saliera adelante, la situación continúa estancada, aunque desde el Ayuntamiento la alcaldesa afirma que buscarán la mejor vía para que la construcción del nuevo mercado sea una realidad. Está convencida de que será lo más beneficioso para los sexitanos.