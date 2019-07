Frente común contra la prohibición de aparcar en la Playa de Poniente Javier Martín Empresarios, ciudadanos y chiringuiteros se suman a la protesta no autorizada por Subdelegación de Gobierno que convoca el viernes un particular Miércoles, 24 julio 2019, 10:32

La preocupación de los motrileños ante la prohibición de Costas de aparcar en algunos puntos del litoral granadino no cesa y llevará a todos los sectores de la ciudad a protestar frente a las puertas del Consistorio este viernes a las 9.00 horas. Lo que empezó como una iniciativa particular de José Ramón Illescas, un «motrileño indignado», para reclamar que la institución haga la vista gorda y permita que los usuarios aparquen sus coches en la tierra y –de cara a la próxima temporada– se habiliten unos aparcamientos pegados al paseo marítimo, ha tenido mucha repercusión por redes sociales. Tanta que la cita se convertirá en multitudinaria y se espera que sean muchos los motrileños que acudan al Pleno.

La Asociación de Empresarios de la Costa Tropical, la Asociación de Chiringuitos y la Cámara de Comercio de Motril comunicaron a ayer a IDEAL su intención de adherirse a la protesta, que por el momento no cuenta con el permiso de Subdelegación de Gobierno. Illescas, actuando de buena fe, empezó la reivindicación y la recogida de firmas en Change.org sin saber que tendría tanta acogida. Puso fecha al encuentro y el lunes, tras solicitar la autorización, se encontró con que debía de haber comunicado la manifestación con 10 días de antelación. Hoy mismo, asesorado por el Ayuntamiento, volverá a tramitar una solicitud de urgencia. «Me di un paseo por la playa y vi lo vacía que estaba. No tiene sentido que con más de 100 metros de distancia hasta la orilla no dejen aparcar, los chiringuitos lo están sufriendo y, si sigue así, el turismo en Motril va a morir», lamentó Illescas. «Si no podemos concentrarnos, seguiremos con la recogida de firmas y acudiremos al Pleno», apostilló.

Los mismos motivos han llevado a los sectores empresariales de la ciudad a sumarse a la concentración. Jerónimo Salcedo, presidente de la AECOST, fue uno de los primeros en respaldar la concentración. Ayer, a través de la cuenta oficial de Twitter de la asociación aseguró que acudiría a la protesta. En declaraciones a IDEAL mantuvo que apoyan la iniciativa de «un ciudadano de a pie» a raíz de que los empresarios que integran la asociación les manifestaran que la afluencia de gente en el litoral está «bastante caída» y afecta a la economía del municipio. «Esperemos que Costas de un paso atrás y los políticos de la corporación municipal estén a la altura y atajen esto en el Pleno», sentenció.

Por su parte, Francisco Trujillo, presidente de la Asociación de Chiringuitos, también se unirá a las proclamas. «Los socios se han mostrado a favor y apoyaremos la iniciativa», explicó. En referencia a las parcelas que habilitó el Ayuntamiento con 1.500 plazas para que los usuarios tuvieran una alternativa de estacionamiento, Trujillo manifestó que considera que «a día de hoy se ha paliado la problemática con los espacios abiertos por el Consistorio, pero hay que buscar una solución definitiva como adelantar el paseo marítimo y construir más zonas de aparcamiento».

La Cámara de Comercio de Motril, presidida por Ángel Gijón, se «adhiere y solicita la flexibilidad de Costas» durante los meses de verano que para que a partir de septiembre todos los interesados busquen de forma conjunta una solución definitiva. «La prohibición siempre ha estado vigente, pero nunca habían multado tanto como hasta ahora. Lo que se usaba como parking en Playa de Poniente son unos terrenos que durante el invierno se inundan y Costas no se ha preocupado por mantener. No comprendemos como no dejan que se utilicen», destacó.

De forma pacífica

Al frente común de empresarios y ciudadanos se han ligado algunos partidos políticos. Andalucía x Sí propuso que el Ayuntamiento organice una concentración para protestar contra la decisión de Costas de impedir aparcar en la playa de Poniente durante el verano.

El portavoz de la formación, David Martín, alegó que la decisión de aplicar la normativa está afectando a «los negocios y a las familias con niños o personas con diversidad funcional que tienen que aparcar al otro lado del camino del Pelaíllo en bolsas de aparcamiento improvisadas». El edil presentó la moción que defenderá su grupo municipal en el pleno para atajar la problemática. Por último, el PSOE declaró que apoya las reivindicaciones que den «una solución para los problemas de aparcamiento». La concejal Flor Almón aseguró que «va a estar del lado de los intereses de los motrileños», siempre que se desarrollen de forma pacífica.