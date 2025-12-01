Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Francisco Javier Gilabert, ganador del IV Premio de Poesía La Herradura 'Paulino Álvarez'

Con una dotación económica de 2.500 euros, es uno de los premios nacionales más relevantes dedicados a un solo poema, cuya entrega será el 6 de diciembre en el Centro Cívico.

Ideal

Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:00

Comenta

La responsable de la Tenencia de Alcaldía de La Herradura, Elena Mora, ha dado a conocer hoy el fallo del jurado del IV Premio de ... Poesía La Herradura «Paulino Álvarez», que ha reconocido como ganador al poeta granadino Francisco Javier Gilabert Sánchez, autor del poema «Olvidar la muerte». El veredicto ha sido adoptado por unanimidad por el jurado, presidido por el escritor y periodista Andrés Cárdenas, y formado por los vocales Tomás Hernández, Reinaldo Jiménez, Pepa Merlo y Álvaro Salvador, actuando como secretaria Olga Ruano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren dos jóvenes de 21 y 17 años en un accidente en Huétor Santillán
  2. 2 Muere el hombre de 50 años que estaba en la UCI tras ser agredido en una fiesta en Motril
  3. 3 El casoplón en Granada con vistas panorámicas que se vende por solo 33.000 euros
  4. 4 Granada reformará por completo otras dos importantes calles del centro de la ciudad
  5. 5

    El Albaicín pierde en el incendio de la calle Guinea a su vecino más bohemio e insigne poeta
  6. 6 Un vigilante frustra el robo de un joven de 21 años en la Facultad de Educación de Granada
  7. 7 Pierde el control de su coche y se estampa contra los muros de un colegio de Maracena
  8. 8 Ángela abre en pleno centro de Granada la pastelería donde la gente «viene y repite porque es un paraíso»
  9. 9 Aviso de los meteorólogos por frío polar y más tormentas en Granada: hay opciones de nieve
  10. 10

    Las 14 horas de negociación para liberar a la rehén de Prado Negro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Francisco Javier Gilabert, ganador del IV Premio de Poesía La Herradura 'Paulino Álvarez'

Francisco Javier Gilabert, ganador del IV Premio de Poesía La Herradura &#039;Paulino Álvarez&#039;