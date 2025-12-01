Francisco Javier Gilabert, ganador del IV Premio de Poesía La Herradura 'Paulino Álvarez'

La responsable de la Tenencia de Alcaldía de La Herradura, Elena Mora, ha dado a conocer hoy el fallo del jurado del IV Premio de ... Poesía La Herradura «Paulino Álvarez», que ha reconocido como ganador al poeta granadino Francisco Javier Gilabert Sánchez, autor del poema «Olvidar la muerte». El veredicto ha sido adoptado por unanimidad por el jurado, presidido por el escritor y periodista Andrés Cárdenas, y formado por los vocales Tomás Hernández, Reinaldo Jiménez, Pepa Merlo y Álvaro Salvador, actuando como secretaria Olga Ruano.

En concreto, el jurado ha destacado que la obra premiada se centra en el paso del tiempo y en la plenitud vital, abordando la pérdida de la juventud, la confrontación con la idea de la muerte y la voluntad de vivir como tregua ante la posible angustia. La valoración resalta la contención expresiva del poema, su empleo preciso del lenguaje y una estructura perfectamente elaborada.

Esta edición ha supuesto un nuevo récord de participación, reuniendo un total de 312 trabajos, procedentes de 17 comunidades autónomas y de seis países —Bélgica, Colombia, Estados Unidos, Uruguay, Holanda y Japón—. Andalucía (81), Madrid (44), Comunidad Valenciana (28), Galicia (9) y Cataluña (15) se sitúan entre los territorios con mayor presencia, mientras que Granada, con 31 envíos, vuelve a estar entre las provincias más representadas.

En cuanto al ganador, Francisco Javier Gilabert (Granada, 1973) es maestro Avemariano y cuenta con una sólida trayectoria literaria. Ha publicado los libros de poemas «En los estantes» (2019) y «Todavía el asombro» (Premio Blas de Otero–Ángela Figuera, 2022), además de títulos escritos junto a otros autores como «Sonetos para el fin del mundo conocido» (2021) y «Bajo el signo del Cazador» (2021). Sus textos aparecen en numerosas antologías y revistas, y es creador y coordinador del Premio Nacional de Poesía «Ciudad de Churriana» y del festival «Vega Poética».

Elena Mora ha felicitado al poeta galardonado y ha destacado la importancia y proyección que está alcanzando este Premio, «que se ha consolidado como un encuentro literario de referencia y un punto de conexión entre autores de dentro y fuera del país». La responsable municipal ha señalado que «la respuesta obtenida demuestra la vigencia del legado de Paulino Álvarez y la apuesta de La Herradura por la cultura y la creación poética».

Cabe resaltar que el Premio de Poesía La Herradura «Paulino Álvarez» es uno de los premios nacionales más relevantes dedicados a un solo poema por su dotación económica, que este año asciende a 2.500 euros. Esta cuantía ha sido ampliada atendiendo al compromiso adquirido el año pasado por el alcalde durante la ceremonia de entrega del propio galardón, reforzando así el apoyo institucional a la creación literaria.

Por otro lado, la organización recuerda que la ceremonia oficial de entrega tendrá lugar el próximo 6 de diciembre, a las 20.30 horas, en el Centro Cívico de La Herradura, en un acto abierto al público y dedicado a homenajear al autor ganador y a reforzar el vínculo del municipio con la creación poética.

Finalmente, Elena Mora ha subrayado que, «con cada edición, La Herradura reafirma su compromiso con la cultura y con el impulso al talento poético, manteniendo vivo el espíritu que inspiró a Paulino Álvarez y proyectándolo hacia nuevas generaciones de escritores».