La flota pesquera de Motril se detiene en silencio

El puerto pesquero de Motril despierta en silencio. Donde hasta hace unos días rugían motores y se cruzaban gritos entre redes y boyas, ahora solo ... se oye el golpe seco de un martillo, el arrastre de una manguera sobre el suelo húmedo y el murmullo de los marineros concentrados en reparar lo que el tiempo y el salitre desgastan. El aire huele a sal, a pintura fresca y a gasoil. Los armadores se mueven despacio, revisan motores, ajustan válvulas, remiendan redes. El mar, quieto como un espejo, devuelve el reflejo de cada noviembre con los barcos inmóviles, alineados a lo largo del muelle como gigantes dormidos.

La flota de arrastre permanece amarrada por el esfuerzo pesquero, un parón obligatorio que se repite cada año desde 2020 y que los pescadores ya asumen como parte de su calendario. Pero a diferencia de la parada biológica de febrero, que protege el ecosistema y permite regenerar las especies de los caladeros, esta pausa otoñal no nace del mar, sino de Bruselas. Los pescadores ya están agotando los días de faena que Europa les concede al año.

Pasear por el puerto en estos días es ver cómo la vida marinera se adapta a esta especie de «descanso forzoso». «Nos toca parar, no porque queramos, sino porque no nos dejan salir más», explican. Sus voces se mezclan con el chirrido metálico de una llave inglesa apretando un tornillo. Los barcos, con los cascos recién pintados de blanco, se balancean suavemente en el agua.

«Cada parada es distinta, pero siempre igual», comenta Lorenzo Rodríguez, patrón del Alborán Tres, mientras ata un cabo al costado de su barco. «Hace años teníamos más de 200 días de pesca al año. Ahora, con suerte, superamos los 160».

Lorenzo todavía guarda trece días de faena para diciembre. Mientras tanto, dedica las horas a revisar el motor y repasar los engranajes. «Aprovechamos para dejar todo a punto, para cerrar el año bien. Ya en Navidad esperamos volver a salir», dice. A su alrededor, las herramientas tintinean, el olor a aceite se mezcla con el de la sal.

Miguel Ángel Rodríguez, patrón del Miguel Ángel Francisco, dedica estos días tareas más pequeñas como cambio de filtros, aceite y ajustes del motor. «Los trabajos grandes los dejamos para febrero», comenta. «Ahí sacamos el barco del agua, revisamos el casco y los certificados, y hacemos la puesta a punto. Ahora solo tocamos lo necesario, pero todo debe funcionar perfectamente».

Dice que su embarcación faena entre Almería y la isla de Alborán, donde buscan gamba roja, merluza y rape, tres especies que sostienen la tradición pesquera motrileña. «El año ha sido bueno en capturas, pero los días de pesca nos matan. Tenemos siete meses y medio para trabajar».

El 2025 comenzó con los barcos amarrados, igual que ahora. Fue un inicio de año «agridulce» para la flota del litoral granadino. Los primeros días de enero llegaron con nuevas normativas impuestas por la Comisión Europea que, según los pescadores, amenazan la supervivencia de un sector que da trabajo directo e indirecto a más de sesenta familias. Bruselas aumentó el tamaño de las mallas de arrastre de 40 a 45 milímetros y obligó a instalar puertas voladoras para reducir el impacto sobre los fondos marinos.

En teoría, se trata de proteger las especies juveniles y favorecer la regeneración de los ecosistemas, pero los armadores advierten que el coste económico es alto. «No estamos en contra de cuidar el mar», afirma Miguel Rubiño Gallardo, patrón del barco que lleva su nombre, «pero cada vez tenemos menos días para trabajar. No falta pescado, falta tiempo para pescarlo».

Rubiño calcula que este año han navegado 158 días y solo les quedan 17. «Vamos saliendo a ratos, dos días sí y dos no, para estirar lo que queda», explica mientras observa a su tripulación lijar una plancha metálica.

Durante el parón, aprovechan para pintar, arreglar redes, limpiar la cocina y reforzar las puertas del arrastre. «El barco también necesita mantenimiento. Es nuestra casa en el mar».

Signos de mejora

A pesar de las restricciones, hay señales de esperanza. Los pescadores reconocen que el Mediterráneo muestra signos de mejora. «Los científicos dicen que las poblaciones están creciendo», comenta Ignacio López, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Motril.

A la falta de días se le suma otro de los problemas que más quebraderos de cabeza dan a los armadores: la falta de relevo generacional. Lamentan que cada vez cuesta más encontrar gente dispuesta a embarcarse. Señalan que se trata de un trabajo duro, con muchos días fuera y cada vez más papeleo. «Los chavales prefieren quedarse en tierra».

Así pasan los días en el puerto entre el rumor de las olas y el martilleo constante de quienes no saben estarse quietos. En pocos días, cuando llegue diciembre, volverán a salir. Cruzarán el mar de Alborán en busca de la gamba roja, la merluza o el rape, las especies que durante generaciones han alimentado tanto a las familias como a la identidad marinera de la Costa.