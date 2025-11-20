Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Miguel Ángel Rodríguez tapa el timón de su barco. M. J. A.

La flota pesquera de Motril se detiene en silencio

Los pescadores amarran sus barcos cada noviembre por el esfuerzo pesquero, mientras realizan labores de mantenimiento

MJ Arrebola

Jueves, 20 de noviembre 2025, 23:36

Comenta

El puerto pesquero de Motril despierta en silencio. Donde hasta hace unos días rugían motores y se cruzaban gritos entre redes y boyas, ahora solo ... se oye el golpe seco de un martillo, el arrastre de una manguera sobre el suelo húmedo y el murmullo de los marineros concentrados en reparar lo que el tiempo y el salitre desgastan. El aire huele a sal, a pintura fresca y a gasoil. Los armadores se mueven despacio, revisan motores, ajustan válvulas, remiendan redes. El mar, quieto como un espejo, devuelve el reflejo de cada noviembre con los barcos inmóviles, alineados a lo largo del muelle como gigantes dormidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  2. 2 El restaurante de la Alpujarra que ofrece «vistas mágicas, buena comida y un ambiente único»
  3. 3 La Guardia Civil alerta de una estafa detectada en Granada de falsos comerciales a domicilio
  4. 4 La Granada que plantó la semilla de la democracia
  5. 5 Un herido tras la colisión de un coche y un camión en la A-92 en Santa Fe
  6. 6

    La historia del aficionado del Granada infiltrado en la mítica fiesta de Vallecas
  7. 7

    Un dermatólogo alerta de los efectos del frío seco y la contaminación de Granada en la piel: «Ya empiezo a ver brotes»
  8. 8

    El TSJA confirma la absolución a un padre acusado de abusar de su hija de 16 años
  9. 9

    La cadena humana que sostiene a la familia que sufrió el incendio de Las Gabias
  10. 10 El grupo de jubilados que cobrará más de 6.000 euros de paga con la extra de Navidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La flota pesquera de Motril se detiene en silencio

La flota pesquera de Motril se detiene en silencio