Sin fecha para la colocación del obelisco en la rotonda del Camino de las Ventillas de Motril

Motril continúa pendiente del futuro del emblemático obelisco de acero que, más de un mes después de su traslado tras el accidentado desmontaje en el ... cruce de las calles Cuevas y López Rubio, sigue sin colocarse en la rotonda del Camino de las Ventillas, donde estaba previsto que luciera tras las labores de mantenimiento.

Aquel jueves por la tarde, el estruendo metálico del monumento al caer de la grúa durante las maniobras de desmontaje generó alarma entre los vecinos y un profundo malestar en su autor, el escultor Abelardo Tramblin, quien denunció una «negligencia grave» y un «atentado contra el patrimonio público». El Ayuntamiento, sin embargo, aseguró que no se habían producido daños materiales ni personales.

El obelisco se encuentra desde entonces en las instalaciones de la Plaza de Toros. El concejal de Gestión de Infraestructuras y Obras, José Balderas, ha reconocido que no se ha avanzado en las conversaciones con Tramblin. «El escultor no se ha puesto en contacto con nosotros. Mandó sus comunicados en su momento y hasta ahí hemos llegado», explicó Balderas, quien también admitió que no existe un calendario definido ni para la puesta a punto del monumento ni para su futura colocación.

El edil insistió en que los trabajos previstos que son la sustitución de paneles de metacrilato deteriorados y renovación del sistema de iluminación mediante LED, siguen contemplados, pero aún sin fecha concreta: «Tenemos muchos proyectos encima de la mesa y debemos finalizar algunos antes de comenzar otros».

La intención del Ayuntamiento es colocar el obelisco en la rotonda de la entrada por el Camino de las Ventillas, donde se busca darle mayor visibilidad y realzar su presencia aunque la cimentación y el anclaje necesarios para su instalación aún no han comenzado. «El plazo será en breve», afirmó Balderas, sin concretar fechas.

Sobre el espacio que ocupaba el obelisco en el centro de Motril, Balderas señaló que todavía no se ha decidido qué elemento artístico o urbano lo sustituirá. Aunque en su momento se mencionó la posibilidad de instalar una fuente, el concejal admitió que la idea se ha complicado al tratarse de un espacio «muy pequeño».