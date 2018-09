Familiares y vecinos del imán de La Rábita expulsado a Marruecos piden «justicia»

Alrededor de un centenar de personas se concentraron ayer en la puerta de la mezquita de La Rábita para pedir «justicia» para Moussa Seddik, el imán expulsado a Marruecos hace menos de un mes por «participar en actividades contrarias a la seguridad nacional». Sus familiares insisten en que es inocente y afirman que no entienden qué ha originado esta situación. «Él era el imán del rezo del viernes porque era quien mejor conocía el Corán de esta comunidad. Ni siquiera cobraba por ello y nunca transmitió los mensajes que dice el Gobierno», asegura Ali, cuñado del expulsado y hermano de su mujer.

Junto al cuñado, la esposa y los tres hijos de Moussa, dos chicas adolescentes y un niño de unos cuatro años, participan en la protesta para pedir al Gobierno que rectifique. Todos insisten en que el imán era una persona totalmente integrada, que llevaba cerca de dos décadas viviendo en España y que nunca había mostrado un comportamiento radical.

«Esta es una comunidad tranquila. Todos nos conocemos. Somos trabajadores. El que la hace, que la pague. Pero no es justo que se lleven a una persona sin ningún motivo», reitera su cuñado, al lado del hijo pequeño del imán.

La familia también está buscando vías judiciales para resolver el asunto. Han presentado un recurso ante la sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. En el escrito, su abogado expone que consideran que ha habido una vulneración de derechos fundamentales en el procedimiento. El letrado reconoce que la actuación llevada a cabo por la Policía Nacional es legal, pero lamenta que –siempre según su versión– no se haya respetado la presunción de inocencia.

Los familiares del hombre afirman que tenía arraigo en España y, aunque no había conseguido aún la nacionalidad, la había solicitado. Asimismo, indican que en Marruecos está en libertad y viviendo con sus familiares. «Ocho especialistas en terrorismo lo interrogaron en Marruecos y no vieron indicios de delito. Por eso lo dejaron en libertad. Y allí son muy serios con estos temas», asegura el cuñado, que dice que se sienten desprotegidos.

«No sabemos por qué ha ocurrido esto. Alguien está contando cosas falsas sobre la comunidad islámica de La Rábita», insiste, al tiempo que dice que hace unos meses ya se produjo una actuación policial en el pueblo, «pero no encontraron nada». «Registraron varias viviendas y no dieron con nada. Somos personas tranquilas», indica.

Sin embargo, la investigación que llevó a la expulsión del imán se inició hace cuatro años. Tiempo durante el que desde el Ministerio del Interior han recabado información que ha conducido a tomar la decisión de enviar a Moussa Seddik a su país de origen y prohibirle la entrada a España durante diez años.

Según las fuentes de la agencia Efe, primer medio en hacerse eco de la expulsión, el hombre recriminaba a las mujeres no cumplir a rajatabla con la vestimenta y no usar el niqab, y promovía actividades de captación entre los miembros más jóvenes de la congregación religiosa granadina. También indicaron que mostraba una actitud de signo fundamentalista radical cuando se dirigía a sus fieles exhortándoles para que no acataran la legislación española, repudiando los valores y principios de la Constitución, ya que la consideraba contraria a su interpretación de la «ley de Dios» y propugnaba la firme aplicación de la Sharia.

El cuñado de Moussa señalaba ayer a las hijas adolescentes del imán expulsado, ambas sin pañuelo y con vaqueros y camiseta. «¿Si él recriminara a las mujeres no usar niqab, irían sus hijas así vestidas», se preguntaba Ali. La esposa de Moussa, aunque sí lleva pañuelo, tampoco luce niqab, una vestimenta que sólo deja al descubierto los ojos.

La concentración para pedir justicia por el imán expulsado comenzó a las 12.00 horas. Hasta el local de la mezquita fueron llegando poco a poco decenas de hombres y mujeres para mostrar su apoyo a Moussa.

La expulsión de este ciudadano marroquí se enmarca dentro de la labor preventiva y de control de la Policía Nacional para evitar que individuos radicales y con un mensaje violento empleen plataformas de culto para llegar al mayor número de personas.