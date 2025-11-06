La familia del menor apuñalado en Albuñol niega bullying del agresor: «Se llevaban muy bien»

Los albuñolenses siguen sin creer el suceso que ocurrió este martes en el Instituto de Educación Secundaria La Contraviesa. Un menor de 13 año apuñaló ... con un arma blanca a otro compañero de clase de 12 años. El apuñalamiento dejó al menor herido, que tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Santa Ana de Motril.

Según confirmó a este periódico la alcaldesa de Albuñol, María José Sánchez, la víctima evoluciona favorablemente.

De acuerdo con las declaraciones de Jorge Mora, director del centro educativo, los hechos tuvieron lugar «en el aula, antes de que el profesor llegara a clase» ambos de nacionalidad española.

Las puñaladas, según las primeras informaciones, se habrían producido por debajo del hombro de la víctima, en la parte frontal del cuerpo.

La familia del menor agredido ha emitido un comunicado oficial para aclarar algunos aspectos relativos a la información difundida en distintos medios de comunicación, especialmente en televisión, en los que se había vinculado el suceso con un posible caso de bullying o acoso escolar.

Según el comunicado, remitido por la representación designada por la familia del menor, tales afirmaciones «no se corresponden con la realidad» y «carecen de fundamento». En el texto se expone de forma categórica que el menor agredido nunca ejerció ningún tipo de acoso sobre el otro alumno implicado, sino «todo lo contrario».

Además, aclara que el menor víctima de la agresión acaba de incorporarse este curso al centro, donde cursa su primer año de Educación Secundaria Obligatoria, mientras que el otro estudiante implicado llevaba ya dos años en el instituto al haber repetido primero de ESO.

«Buen corazón»

Desde el inicio del curso, según la familia, la relación entre ambos había sido buena y cordial, destacando que el menor agredido «es un alumno estudioso, con buenas calificaciones y buen corazón», que incluso se habría acercado a su compañero «para colaborar en tareas propias del centro».

La familia del menor apuñalado insiste en que no existe relación alguna entre el suceso y una situación de acoso escolar y lamentan que algunas informaciones difundidas no hayan sido «contrastadas adecuadamente antes de emitirse».

Además, los padres expresan el deseo de mantener la máxima discreción y de que la investigación sobre los hechos «se desarrolle de modo adecuado y sin interferencias».