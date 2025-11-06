Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La entrada del instituto La Contraviesa de Albuñol, donde se produjo la agresión. IDEAL

Apuñalado en Granada

La familia del menor apuñalado en Albuñol niega bullying del agresor: «Se llevaban muy bien»

Los padres aclaran que la relación entre ambos menores era cordial y rechazan las versiones que vinculan el suceso con un posible caso de acoso escolar

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:59

Los albuñolenses siguen sin creer el suceso que ocurrió este martes en el Instituto de Educación Secundaria La Contraviesa. Un menor de 13 año apuñaló ... con un arma blanca a otro compañero de clase de 12 años. El apuñalamiento dejó al menor herido, que tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Santa Ana de Motril.

