La familia del imán expulsado de La Rábita recurre ante la Audiencia Nacional El cuñado del imán expulsado a Marruecos. / JAVIER MARTÍN El abogado reconoce que el procedimiento está recogido en la ley pero entiende que puede haber vulneración de derechos fundamentales REBECA ALCÁNTARA MOTRIL Miércoles, 19 septiembre 2018, 02:13

La familia del imán de La Rábita expulsado a Marruecos presentará un recurso ante la sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Su abogado, Félix Fernández, expone que consideran que ha habido una vulneración de derechos fundamentales en el procedimiento. Fernández reconoce que la actuación llevada a cabo por la Policía Nacional es legal, pero lamenta que -siempre según su versión- no se haya respetado la presunción de inocencia. Además, explica que el hombre expulsado tenía arraigo en España y, aunque no había conseguido aún la nacionalidad, la había solicitado. Asimismo, indica que en Marruecos está en libertad.

El letrado añade que en las alegaciones iniciales solicitaron información sobre las diligencias que se habían seguido por parte de la Policía Nacional para decretar la expulsión. «No consta en ningún sitio, al menos que nosotros hayamos podido ver, cómo se inició el proceso», asegura. Fernández dice que agotarán todas las vías y anticipa que si es necesario acudirán al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

El imán de La Rábita fue expulsado el pasado viernes 6 a través del puerto de Almería por «participación en actividades contrarias a la seguridad nacional», según informó la Policía Nacional. La Secretaría de Estado de Seguridad fue la que dio la orden. El hombre fue localizado el 21 de junio y se le incoó el procedimiento sancionador. Según la agencia Efe, el imán defendía en la mezquita un mensaje «muy extremista», como el apoyo a la no integración de los musulmanes en la sociedad española, y sus discursos tenían un perfil cada vez más violento.

Sin embargo, sus familiares niegan esta radicalización y por eso acuden a los tribunales. El abogado afirma que el hombre «en ningún momento fue detenido, ni estuvo privado de libertad» y dice que una vez que llegó a Marruecos y tras un interrogatorio en el que, siempre según la versión del letrado, no hallaron indicios de delito, fue puesto en libertad. Su cuñado, hermano de su esposa, apunta que el imán reside en casa de sus padres.

Félix Fernández asume que los hechos por los que se le acusa «tienen carácter delictivo» y pueden ser motivo de expulsión. Lo que critica el letrado es que el hombre no haya tenido derecho a un juicio. Y eso es a lo que quiere que acceda la Audiencia Nacional. Además, el abogado quiere tener acceso a los informes que llevaron a la Policía Nacional a iniciar la investigación y a considerar que el expulsado estaba realizando este tipo de actividades en la mezquita de La Rábita. Dice que este tipo de expulsión es un procedimiento poco habitual y sostiene que es la primera vez que se da en un caso así en nuestro país.

No obstante, desde el Ministerio del Interior explican que se trata de un proceso que está amparado en la legislación y dejan claro que no es la primera vez que se activa.

De hecho, este mismo año, en marzo se decretó la expulsión de un imán en Navarra y en abril ocurrió algo idéntico en Logroño. Ambos, como ocurre con el de La Rábita, por prácticas contrarias a la seguridad nacional. En el caso de Logroño, eso sí, la expulsión fue paralizada por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en mayo.

El abogado de la familia del imán de La Rábita insiste, en cualquier caso, en que no ha habido un juicio y asegura que confía en que la Audiencia Nacional les dé la razón y entienda que han podido vulnerarse algunos derechos fundamentales de este hombre. Eso sí, aventura que el procedimiento puede ser largo.

El letrado resalta que el imán tiene tres hijos y una mujer que son españoles y llevaba más de dos décadas en nuestro país. Félix Fernández considera que estos datos demuestran la integración de este ciudadano en España. En cualquier caso, el abogado insiste en que lo que piden es un procedimiento judicial, en el que el expulsado tenga la posibilidad de demostrar su inocencia.

Los motivos

Según las fuentes de la agencia Efe, primer medio en hacerse eco de la expulsión, el hombre recriminaba a las mujeres no cumplir a rajatabla con la vestimenta y no usar el niqab, y promovía actividades de captación entre los miembros más jóvenes de la congregación religiosa granadina. También indicaron que mostraba una actitud de signo fundamentalista radical cuando se dirigía a sus fieles exhortándoles para que no acataran la legislación española, repudiando los valores y principios de la Constitución, ya que la consideraba contraria a su interpretación de la «ley de Dios» y propugnaba la firme aplicación de la Sharia. La expulsión de este ciudadanos marroquí se enmarca dentro de la labor preventiva y de control de la Policía Nacional para evitar que individuos radicales y con un mensaje violento empleen plataformas de culto para llegar al mayor número de personas. Es el mismo mecanismo administrativo que la Policía ha puesto en marcha para expulsar al vicepresidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña y presidente del Centro Cultural Islámico Imam Malik de Salt (Girona), Mohamed Attaouil.