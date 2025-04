La familia del asesinado de 14 puñaladas en pide «la máxima pena» al culpable

Agencias Jueves, 10 de abril 2025, 16:47 Comenta Compartir

La familia de Gabriel, el hombre de 33 años asesinado el pasado viernes de 14 puñaladas en Almuñécar (Granada), ha iniciado una recogida de firmas para reclamar «justicia» y que se le aplique al culpable, llegado el momento, «la máxima pena» de cárcel que existe en España, prisión permanente revisable, de modo que este caso sea «un ejemplo para que nadie se atreva a cometer un acto tan detestable alguna vez más».

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Almuñécar acordó el pasado lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido por este crimen, el cual fue grabado por unas cámaras que había en las inmediaciones del lugar donde se produjo la mortal agresión. Se le acusa de un presunto delito de asesinato en una causa cuya instrucción acaba de comenzar para esclarecer todos los hechos.

La petición de la familia, colgada en Change.org y consultada por Europa Press, ha recabado más de 2.000 firmas en el día que lleva colgada y en ella la madre de la víctima se muestra «destrozada e incrédula» después de que le hayan «arrebatado» a su hijo «de manera brutal».

El portavoz de la familia y criminalista forense, Carlos García Barrett, ha señalado a Europa Press que víctima y agresor, de 40 años este último, eran «amigos desde pequeños» pero hace un par de años tuvieron un problema a raíz de una pelea del presunto asesino con un amigo que ambos tenían en común y del que la víctima actuó para separarles.

«A partir de ahí le tomó inquina y hace unos cinco meses», tras una pelea similar en la que Gabriel volvió a mediar, el acusado supuestamente comenzó a «increparle» y a «amenazarle» por redes sociales hasta que acabaron por quedar el viernes de la semana pasada en un bar.

«Su familia le advirtió que tuviese cuidado porque esta persona siempre iba armado con una navaja, pero Gaby estaba convencido de que hablarían y no se pelearían», relata el criminalista forense y portavoz de la familia. No obstante, no fue así, y el día de los hechos se produjo una discusión en el transcurso de la cual «se lo llevó al callejón de enfrente y parece ser que allí le propinó un primer golpe y luego le asestó las 14 puñaladas».

Aunque la versión inicial del acusado es que actuó para defenderse, el portavoz de la familia matiza que en las grabaciones de las cámaras se aprecia que fue él quien agredió primero y agrega que el acusado estaba pendiente de ingresar en prisión el próximo diciembre fruto de una sentencia firme que le condena a tres años de cárcel por lo que lamentan que, de encontrarse ya entre rejas, este trágico crimen «se habría evitado».

«Gabriel fue una luz brillante en nuestras vidas y su muerte inesperada ha dejado un vacío irreemplazable», señala la progenitora en el pequeño texto que acompaña a la recogida de firmas, donde hace un llamamiento a la «sensibilidad y justicia del juez» para que, llegado al momento, se aplique la máxima pena al detenido por su muerte.