La falta de policías obliga a suspender el triatlón 'Desafío Pikaeras Almuñécar' en el que iban a participar mañana 200 atletas Atletas del 'Desafío Pikaeras Almuñécar' en una imagen de archivo. / Desafío Pikaeras Los agentes de Almuñécar, que reivindican mejoras, se han negado a realizar horas extra para cubrir la emblemática prueba deportiva MERCEDES NAVARRETE Viernes, 5 abril 2019, 10:18

El emblemático triatlón 'Desafío Pikaeras Almuñécar' que iba a congregar a unos 200 atletas mañana sábado 6 de abril en la localidad costera granadina se ha suspendido. La organización ha comunicado oficialmente a los participantes inscritos que la prueba deportiva no se llevará a cabo al no poder garantizar la seguridad por la falta de agentes de la Policía Local, que se han negado a hacer horas extra como forma de presión ante el conflicto que mantienen con el Ayuntamiento de Almuñécar.

El concejal de Deportes de Almuñécar, Luis Aragón, que está muy abatido por la suspensión, ha explicado que la Policía Local llevaba tiempo reclamando mejoras laborales y que hace unos días el equipo de gobierno de Almuñécar aprobó las modificaciones comprometidas en los complementos de los agentes que «apenas suponían 50.000 euros más en el presupuesto municipal». Sin embargo, la propuesta aprobada por la junta de gobierno municipal se remitió a la Subdelegación del Gobierno y según Aragón, les han advertido de que no es legal «y de que podrían ponerlo en conocimiento de la Abogacía del Estado y del Ministerio de Hacienda».

Sin las mejoras salariales negociadas, la Policía Local de Almuñécar se ha negado a realizar horas extra. Esto es, para cubrir eventos el Ayuntamiento realiza requerimientos para que los agentes, de forma voluntaria, realicen horas extras y en esta ocasión se han negado.

«Lo peor es que no hay margen de reacción, no se les puede obligar y sin policía no podemos celebrar un evento deportivo que necesita entre 20 y 30 agentes», añade Aragón, que está triste y preocupado por la suspensión de esta exitosa prueba deportiva que atrae a numerosos participantes a Almuñécar. También por los problemas que implica la repentina suspensión para los atletas que vienen de fuera y que ya tenían reservada y planificada su estancia en Almuñécar.

Los organizadores del 'Triatlon Desafío Pikaeras Almuñécar' están desolados. «La decisión de la policía ha sido no realizar ni una sola hora extra más hasta que no se solucione todo esto, lo que significa que el día 6 solo tendremos disponibles a los policías que estén de servicio en ese momento. Evidentemente, sin la participación de la Policía Local es imposible realizar una prueba con las mínimas garantías de seguridad para vosotros, así que junto a la concejalía de Deportes del ayuntamiento de Almuñecar, hemos tomado la decisión de suspenderla», informa organización de la prueba en un comunicado que han hecho público a través de las redes sociales.

«Los que nos conocen saben que estamos pasándolo fatal con todo esto, y no podemos más que pediros un millón de disculpas por esta situación que seguro os va a causar muchas molestias», añade.

«Ahora sólo podemos hacer dos cosas por vosotros. Una sería devolveros el dinero si así lo queréis y otra animaros a participar en el Desafío Pikaeras en una nueva fecha que aún está por determinar, pero que posiblemente sería en octubre, cerrando así el calendario provincial de triatlón. Decidáis lo que decidáis, estará bien hecho», añade la organización en el comunicado dirigido a los participantes.

«Han sido muchos meses de trabajo, muchas horas quitadas a la familia para sacar esto adelante, lo teníamos todo, todo preparado, y por un asunto meramente burocrático y ajeno a nosotros nos quedamos fuera. Os juro que se me han saltado las lágrimas al enterarme», concluyen los organizadores que reiteran las disculpas a los participantes y comunicarán en próximos días la nueva fecha del V desafío Pikaeras.