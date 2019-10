La falta de médicos en las Urgencias de Almuñécar obliga a los pacientes a esperar en la calle bajo la lluvia Javier Martín El PSOE ha denunciado los hechos a través de un comunicado y reclama al gobierno andaluz más personal para el centro de salud P.G-T Almuñécar Domingo, 20 octubre 2019, 13:34

«La una de la madrugada mi hijo y yo con vómitos. Llegamos a Urgencias y me encuentro la puerta cerrada. Toco al timbre y me atiende un empleado de seguridad que me indica que los médicos están en una urgencia. Para colmo llueve y me veo con mi niño de 5 años. Ni siquiera te dejan esperar dentro», denuncia una almuñequera en redes sociales. Los hechos ocurrieron anoche cuando el centro de salud del municipio sexitano tuvo que cerrar porque los médicos se encontraban atendiendo una urgencia y la falta de personal obligó a cerrar el centro hasta que regresaran, según han denunciado también el PSOE de Almuñécar.

En un comunicado al que ha tenido acceso IDEAL, los socialistas sexitanos exigen al gobierno andaluz que las Urgencias de Almuñécar «cuenten con el personal médico y medios necesarios».

La portavoz del grupo municipal socialista, Rocío Palacios califica de «intolerable que esta madrugada, haya habido vecinos de nuestro pueblo que, estando enfermos, tuvieran que esperar en la calle, bajo la lluvia, a que se les atendiera«.

«Cuando nuestros vecinos llegaron a Urgencias se encontraron con la puerta cerrada, tocaron al timbre y un celador les abrió la puerta, indicándoles que no había médico porque había salido a una urgencia fuera y que tenían que esperar en la calle. Esta no es la atención sanitaria de calidad que se debe prestar en nuestra tierra y no pensamos tolerarla ni un solo día», relata Palacios.

Las Urgencias del Centro de Salud de Almuñécar atienden a la población de La Herradura, Almuñécar, Lentegí, Jete y Otívar, una población de más 30.000 habitantes de derecho y más de 50.000 de hecho, al ser esta comarca una zona con gran afluencia de residentes extranjeros. El SAS asegura que el centro de Almuñécar cuenta con los dispositivos médicos necesarios y que hasta las 20.00 horas dispone de tres equipos médicos en Urgencias, a partir de esta hora los dispositivos se reducen a dos y ayer coincidió que llegaron dos alertas prioritarias que obligaron a los médicos a abandonar el centro. El SAS apunta que la media de avisos nocturnos son sólo 15.

«El gobierno andaluz está poniendo en riesgo nuestra salud, al no dotar de personal suficiente a las urgencias de Almuñécar. No podemos consentir que haya esta falta de personal porque están poniendo riesgo nuestra vida.

«¿Y si en lugar de vómitos o fiebre, nuestros vecinos hubieran llegado con un problema más grave? ¿Qué hubiera pasado?» pregunta Rocío Palacios, anunciando que el Grupo Municipal Socialista registrará una moción al Pleno del Ayuntamiento de Almuñécar exigiendo, a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, la adecuada dotación de medios personales y materiales, para que el Centro de Salud de Almuñécar preste un servicio sanitario de calidad y tenga un adecuado servicio de urgencias.