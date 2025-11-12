Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un camión de bomberos en Granada. Javier Martín

Una fallecida y un herido tras caer su vehículo por un barranco de Albondón

Los sanitarios desplazados al lugar de los hechos solo han podido certificar el fallecimiento de una mujer, de la que no han trascendido más datos, como consecuencia del siniestro

IDEAL

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:51

Comenta

Una mujer ha fallecido en la tarde de este miércoles y un hombre ha resultado herido tras caer su vehículo por un barranco en el ... municipio granadino de Albondón, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un funcionario sobre la paga extra de Navidad de los pensionistas: «Será suficiente cobrar un día, solo un día»
  2. 2 La borrasca Claudia amenaza a Granada con lluvia, frío y nieve en solo 24 horas
  3. 3 Se vende vivienda con el esqueleto de un niño dentro en un pueblo de Granada
  4. 4 Granada llora a José Luis Mariscal Megías, el hermano mayor que hizo crecer a los Gitanos y dueño de tres populares negocios
  5. 5 La Diputación de Granada se sale de la Mesa del Aeropuerto
  6. 6 El Colegio de Médicos de Granada estudia una queja por un doctor que pide no dispensar medicamentos de una empresa israelí
  7. 7 Sorprenden en pleno centro a cinco hombres con dos coches cargados de marihuana, armas y dinero
  8. 8 El mejor en el grado en Matemáticas de la UGR acumula 36 matrículas de honor
  9. 9 La bandera palestina aparece pintada ahora en la cima del Mulhacén
  10. 10 Reabre una histórica taberna de Granada fundada en 1974: «Damos las gracias por tener el local lleno»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Una fallecida y un herido tras caer su vehículo por un barranco de Albondón

Una fallecida y un herido tras caer su vehículo por un barranco de Albondón