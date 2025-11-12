Una fallecida y un herido tras caer su vehículo por un barranco de Albondón

Una mujer ha fallecido en la tarde de este miércoles y un hombre ha resultado herido tras caer su vehículo por un barranco en el ... municipio granadino de Albondón, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Según ha detallado el Servicio en una nota, ha recibido un aviso, sobre las 14,45 horas, en el que se pedía ayuda para un hombre y una mujer que habían caído por un barranco con un turismo a la altura del kilómetro 4 de la carretera GR-6202.

De esta forma, se ha alertado a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Cádiar y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Los sanitarios desplazados al lugar de los hechos solo han podido certificar el fallecimiento de una mujer, de la que no han trascendido más datos, como consecuencia del siniestro. Por su parte, los Bomberos han rescatado del turismo a la víctima mortal y la han ascendido con una camilla nido por el terraplén, de unos 40 metros de altura.

El otro ocupante del vehículo accidentado, un varón del que no se conoce la edad, ha resultado también herido en el accidente y ha sido evacuado por los servicios médicos al centro de salud de Cádiar.