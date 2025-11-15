Fallece a los 72 años Pedro Álvarez, alcalde de Motril entre 2004 y 2007

La pasada madrugada falleció Pedro Álvarez, quien fuera alcalde de Motril desde el año 2004 hasta 2007, a los 72 años de edad. El Ayuntamiento ... de Motril ha decretado tres días de luto oficial en señal de duelo. Sus restos mortales están siendo velados en el tanatorio de Motril.

Pedro Álvarez fue nombrado delegado provincial de Economía y Hacienda para la Junta de Andalucía en 1996, cargo en el que estuvo durante seis años, hasta 2002. Entonces, fue elegido por el PSOE para encabezar la lista del partido a las elecciones municipales de 2003.

A pesar de ganar las elecciones municipales, no logró formar gobierno. Tomaría posesión como alacalde en octubre de 2004, después de presentar una moción de censura que presentó contra Carlos Rojas y que salió adelante. Dicha moción de censura prosperó por la unión de 13 de los 25 ediles de Motril, después de que Vicente Morales, uno de los dos concejales de la formación GRITO-PDDC, abandonara el pacto de gobierno alcanzado entre ese grupo, PP y PA, y se uniera a la oposición.

Tras terminar la citada legislatura, volvió a su cargo de funcionario municipal del Ayuntamiento de Motril hasta su jubilación.