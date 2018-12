La extraordinaria historia del cura de vélez que repartió su premio de la lotería

Como cada 22 de diciembre, hoy el sorteo de la lotería de Navidad volverá a dejar un reguero de historias felices, de lágrimas y de agraciados saltando bajo una lluvia de cava en distintos puntos de España. Eaño 2010, unos de los que saltaron locos de alegría fueron los vecinos de la pequeña localidad costera granadina de Vélez de Benaudalla, donde un segundo premio dejaba más de 30 millones de euros. Justo cuando más falta hacían, en los años duros de la crisis.

IDEAL volvió a Vélez justo un año más tarde para contar qué había cambiado en el pueblo con la lotería y además de lo habitual en estos casos –los vecinos que se habían comprado un coche y los que habían rebajado su hipoteca– se topó con una historia extraordinaria.

Al cura del pueblo, Francisco Peinado, también le habían tocado 100.000 euros y se había dedicado a repartir su premio entre los más necesitados de la comarca. Y además llevaba su particular 'contabilidad' en una lista, donde anotaba metódicamente las cantidades entregadas. Desde 60 euros para pagarle una compra en el supermercado a una familia hasta 6.000 para un niño enfermo de leucemia.

Ocho navidades después, don Francisco, que ahora tiene 84 años, está jubilado y vive «en la gloria» en una residencia para sacerdotes de Granada, acepta repasar con IDEAL su lista y hacer balance: Los 100.000 euros le dieron para ayudar finalmente a 250 personas.

«Solo hice mi trabajo»

Eso sí, lo hace a regañadientes y con la condición que no lo pongamos «muy elevado, ni como noticia muy importante». «Que yo no quiero salir en el periódico de bueno, no puedo presumir de nada más que de mis pecados», protesta cariñosamente el sacerdote. «Lo de la lista fue para saber a quién le había dado y cuánto, para el que volvía a pedir», rememora el sacerdote, que dejó la parroquia de Vélez en 2012 con todo el dolor de su alma.

Como muestra de agradecimiento, los veleños le regalaron una placa que tiene en un lugar preferente de su habitación de la residencia granadina y que considera un pago más que suficiente a su generosidad.

«La religión no es beatería, el oficio de un sacerdote es hacer el bien y yo solo hice mi trabajo», comenta con naturalidad don Francisco, que no se arrepiente lo más mínimo de no haberse guardado algo del premio.

La lista

«Yo soy ahorrativo, no tengo vicios, con el sueldo tengo. Soy un hombre con suerte, nca me ha faltado el dinero», dice con convencimiento mientras repasa la vieja libreta donde hizo sus anotaciones.

Un coche de segunda mano para su sobrino cuando se quedó huérfano, pagar la cuenta de dos años en la panadería de dos familias de Vélez, muchos carros de la compra... el premio dio para mucho. También para comprar unas campanas nuevas para la iglesia de Albondón, su pueblo natal. «Me enteré que estaban haciendo rifas y les di 3.000 euros», apunta. O para rehabilitar la casa parroquial de Vélez, que ahora tiene hasta un huerto «con nísperos de Argelia» que el párroco echa mucho de menos.

Y una de las cosas más importantes: el premio también ayudó la familia de un niño enfermo de leucemia de La Mamola. «Hace tiempo que no hablo con ellos pero está mucho mejor», añade aliviado.

Dar y tres avemarías

«Ni me lo pensé, ni me costó trabajo. Desde el primer momento dije que el premio era para repartirlo. Dios está en el hermano al que tienes que ayudar», insiste don Francisco –a estas alturas de la conversación ya Paco– que sigue empeñado en demostrar que regalar 100.000 euros no tiene ningún mérito.

«A mí de pequeño mi madre me enseñó a enseñó a rezar todos los días tres avemarías y a dar a los demás y lo sigo haciendo», justifica.

«Hice todo lo que pude

Aunque no es así el refrán, el cura está convencido de que a quien reparte, Dios le ayuda y nunca le falta. A él, por ejempo, hasta el banco le ingresó mil euros en su cuenta cuando se enteró de lo que estaba haciendo. Mil euros que también fueron a la particular obra social del padre Francisco.

Desde que vive en Granada, el sacerdote jubilado va a misa en San Justo y Pastor, cuando hace buen tiempo disfruta de su «parlamento de viejos» en la plaza de Gracia, juega al dominó en un centro de mayores municipal y oficia misa todos los domingos en San Rafael. Está feliz, aunque se sigue acordando mucho de Vélez.

«A nivel pastoral siempre te queda la sensación de que podías haber hecho más en el pueblo, pero con la lotería sí que es verdad que la estiré al máximo e hice todo lo que pude», afirma convencido.

Desde luego, pocos décimos en la historia de la lotería habrán sido más repartidos que aquel 00147 del año 2010.

El párroco sigue jugando boletos del 47 todos los años y hay amigos que le piden que les compre boletos o les eche la primitiva, por si él tuviera más mano... «Juego todos los años y si me volviera a tocar, lo volvería a repartir, lo tengo clarísimo».