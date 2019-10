Los 100 expropiados de la A-7 exigen el pago de los intereses Los afectados se reunieron ayer para firmar un nuevo escrito. / Javier Martín Acudirán a los tribunales si no reciben antes de 2020 el abono por el retraso del pago de los intereses iniciales; Fomento asegura que los recursos se resolverán «en breve» P. GARCÍA-TREVIJANO Viernes, 4 octubre 2019, 00:57

Continúa la batalla legal de los afectados por la construcción de la A-7. Lo que ha sido una bendición para los habitantes de la Costa, perjudicados y en desventaja con el resto de la provincia por el déficit de comunicaciones, ha ocasionado algún que otro quebradero de cabeza para los agricultores cuyas fincas tuvieron que ser expropiadas para construir la carretera. La obra dejó a más de 3.400 propietarios sin sus terrenos. Los damnificados recibieron de Fomento la indemnización por la pérdida de esos bienes.

El reembolso del valor de sus fincas tardó entre cinco y diez años en llegarles y tras recibir los intereses por la demora, un total de 350 afectados unieron fuerzas en 2016 en una reclamación conjunta de cantidades al Ministerio de Fomento por la vía contencioso administrativa para exigir el pago de los nuevos intereses generados por el retraso del pago de los intereses iniciales. Es decir, los intereses de los intereses. De acuerdo con la asesoría AJT, que representa a 150 de los afectados, las cuantificaciones que empezaron a percibir los clientes de la Demarcación de Carreteras de Granada eran erróneas y presentaron un recurso de alzada al Ministerio para que subsanara el error de la administración menor.

A principios de 2019, la demarcación granadina empezó a pagar los intereses, que oscilan entre 3.000 y más de 6.000 euros por cliente. Sin embargo, la asesoría denuncia que los pagos se paralizaron en el segundo trimestre del año. De los clientes que representan, 100 «habían desaparecido» del listado de cobro y 50 ya tienen sus indemnizaciones, algunas mal calculadas.

Ante esta «discriminación», los representantes legales de los agricultores se pusieron en contacto con la demarcación provincial de carreteras que, de acuerdo con el relato de los afectados, aseguró que hasta que no se resolviera el recurso de alzada no se pagarían esos intereses. Sin embargo, AJT manifiesta que muchos de sus clientes han recibido el abono de los retrasos del pago a pesar de formar parte del recurso.

Los agriculotes tachan la situación de ridícula y endurecen su respuesta ante el desplante de la administración. En un encuentro que mantuvieron ayer el centenar de perjudicados decidieron remitir un escrito a la Demarcación General de Carreteras en Madrid para exigir el cobro «de lo que les pertenece».

Dan de plazo hasta final de año para recibir los intereses o de lo contrario, tras agotar la vía administrativa, llevaran la batalla a los tribunales. Con esta decisión, tendrían unos nuevos intereses que cobrar: los judiciales. La vía judicial alargaría el proceso otros dos años, aunque entre medias podrían recibir los intereses.

Enfrentarse a la demarcación de carreteras en los juzgados asusta a algunos de los clientes. «Después de tantos años de espera, estoy cansado. Me pregunto que puede pasar. me da miedo un juicio», dice Pepe con nerviosismo. «Deberíamos concentrarnos frente a la demarcación de Granada», propone otro de los afectados. Juan Martín y Carmen Correa pelean por la expropiación desde 2005. «Me expropiaron la parcela en 2005 y hasta 2009 no me pagaron. Menos mal que disponíamos de otros terrenos», explica Carmen. «Decidimos presentarnos en esta demanda colectiva para recibir los intereses y llevamos más de tres años con esto», apunta Juan. «Va siendo hora de que se soluciones. El último tramo de la autovía se abrió en 2015», apostillan.

Por su parte, el Ministerio de Fomento aseguró a este medio que los criterios seguidos para la estimación o desestimación de los recursos presentados «se han fundamentado en la legislación de expropiación forzosa y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo». Fomento señala que se han presentado 160 recursos de alzada contra la desestimación por la Demarcación de Carreteras de Granada de las solicitudes de los expropiados de pago de los intereses de intereses, de los cuales se han estimado 47 y se han desestimado 9. Apuntan que los 104 recursos que se encuentran en tramitación se resolverán en breve.