Excarcelan a dos heridos graves en un aparatoso accidente en un túnel de Motril
El incidente, que tuvo lugar en la N-340, provocó el corte de la carretera durante casi tres horas y dejó una tercera herida leve
Domingo, 16 de noviembre 2025, 10:07
Tres heridos tras un aparatoso accidente en uno de los túneles de las N-340 a su paso por Motril. El incidente, que tuvo lugar ... precisamente en el punto kilométrico 340 de la citada vía, ocurrió a las 23.45 horas del pasado sábado, cuando dos turismos colisionaron frontalmente dentro del túnel. De acuerdo con la información del servicio de Emergencias de Andalucía, dos de los heridos, dos varones de 23 y 31 años, han resultado gravemente heridos. Además, hay una mujer de 22 años herida leve.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de Bomberos de Motril, Guardia Civil, mantenimiento de carreteras y del 061. La N-340 tuvo que ser cortada en ambos sentidos en este punto kilométrico durante casi tres horas, hasta que, pasadas las dos de la madrugada, se restableció la normalidad en el tráfico.
Efectivos de Bomberos de Motril tuvieron que intervenir para excarcelar a dos de los accidentados, que habían quedado atrapados en sus vehículos.
Una unidad UVI del 061 y su equipo médico atendieron en el lugar de los hechos a los heridos tras ser excarcelados. Posteriormente fueron trasladados al Hospital Santa Ana de Motril, donde permanecen ingresados.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión