Excarcelan a dos heridos graves en un aparatoso accidente en un túnel de Motril

Tres heridos tras un aparatoso accidente en uno de los túneles de las N-340 a su paso por Motril. El incidente, que tuvo lugar ... precisamente en el punto kilométrico 340 de la citada vía, ocurrió a las 23.45 horas del pasado sábado, cuando dos turismos colisionaron frontalmente dentro del túnel. De acuerdo con la información del servicio de Emergencias de Andalucía, dos de los heridos, dos varones de 23 y 31 años, han resultado gravemente heridos. Además, hay una mujer de 22 años herida leve.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de Bomberos de Motril, Guardia Civil, mantenimiento de carreteras y del 061. La N-340 tuvo que ser cortada en ambos sentidos en este punto kilométrico durante casi tres horas, hasta que, pasadas las dos de la madrugada, se restableció la normalidad en el tráfico.

Efectivos de Bomberos de Motril tuvieron que intervenir para excarcelar a dos de los accidentados, que habían quedado atrapados en sus vehículos.

Una unidad UVI del 061 y su equipo médico atendieron en el lugar de los hechos a los heridos tras ser excarcelados. Posteriormente fueron trasladados al Hospital Santa Ana de Motril, donde permanecen ingresados.