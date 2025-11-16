Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Túnel de la N-340 en el que se ha producido el accidente. Google Maps

Excarcelan a dos heridos graves en un aparatoso accidente en un túnel de Motril

El incidente, que tuvo lugar en la N-340, provocó el corte de la carretera durante casi tres horas y dejó una tercera herida leve

Diego Callejón

Diego Callejón

Domingo, 16 de noviembre 2025, 10:07

Tres heridos tras un aparatoso accidente en uno de los túneles de las N-340 a su paso por Motril. El incidente, que tuvo lugar ... precisamente en el punto kilométrico 340 de la citada vía, ocurrió a las 23.45 horas del pasado sábado, cuando dos turismos colisionaron frontalmente dentro del túnel. De acuerdo con la información del servicio de Emergencias de Andalucía, dos de los heridos, dos varones de 23 y 31 años, han resultado gravemente heridos. Además, hay una mujer de 22 años herida leve.

