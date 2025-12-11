Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Policía Nacional investiga los hechos. EFE

En estado grave una mujer tras ser agredida por su expareja en Motril

Ella no se podía acercar a él por orden de alejamiento, aunque había sido incumplida en varias ocasiones; la Policía Nacional busca al presunto autor

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Jueves, 11 de diciembre 2025, 23:32

Comenta

Una mujer se encuentra en estado grave tras haber sido presuntamente agredida por su expareja en Motril. Según explican a este medio fuentes cercanas al ... caso, la víctima, cuyos datos no han trascendido, resultó herida de gravedad hace unos días, fruto de un supuesto ataque por parte del hombre con el que había mantenido una relación sentimental. Debido al delicado estado de salud de la mujer, fue trasladada al Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada, donde permanece ingresada. El presunto autor de los hechos aún no ha sido detenido.

