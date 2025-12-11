En estado grave una mujer tras ser agredida por su expareja en Motril

Una mujer se encuentra en estado grave tras haber sido presuntamente agredida por su expareja en Motril. Según explican a este medio fuentes cercanas al ... caso, la víctima, cuyos datos no han trascendido, resultó herida de gravedad hace unos días, fruto de un supuesto ataque por parte del hombre con el que había mantenido una relación sentimental. Debido al delicado estado de salud de la mujer, fue trasladada al Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada, donde permanece ingresada. El presunto autor de los hechos aún no ha sido detenido.

El suceso tuvo lugar unos días atrás en Motril. Al parecer, las disputas entre ambos venían de lejos y habían presentado diversas denuncias cruzadas, ella contra él y viceversa. En un momento dado, según explican las mismas fuentes, a raíz de un determinado incidente, la autoridad judicial decidió imponerle a ella una orden de alejamiento con respecto de él; la mujer no podía acercarse a su expareja. Sin embargo, la orden habría sido incumplida en diversas ocasiones. En uno de estos encuentros fue cuando se produjo la presunta agresión.

No ha trascendido cómo fue el ataque, pero sí que la mujer resultó herida de gravedad. De hecho, los profesionales decidieron trasladarla al Hospital Clínico Universitario San Cecilio, donde ha sido intervenida quirúrgicamente. Fuentes sanitarias precisan que le habrían sido extirpado el bazo. Estaría pendiente de, al menos, otra operación.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. El presunto autor de los hechos no ha sido aún detenido.

Último caso en Motril

De confirmarse los hechos, este sería un nuevo caso de violencia de género en el municipio de Motril, que este verano ya vivió una agresión de este tipo que acabó siendo mortal. Una mujer de 54 años falleció en el hospital, donde fue ingresada tras recibir múltiples golpes por parte de su pareja, según confirmó la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. La víctima estaba en el Sistema VioGén y su nivel de riesgo era bajo, tal y como informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Su compañero sentimental fue detenido y enviado a prisión por un delito de homicidio. Previamente había sido arrestado por un delito de quebrantamiento de condena, ya que sobre él pesaba una orden de alejamiento que había sido incumplida.