El espigón de La Rábita avanza con la redacción del proyecto lista antes de final de año

Dos décadas ha tenido que esperar Motril para ver por fin terminado uno de los proyectos más demandados por vecinos y autoridades: la construcción del ... espigón en la Punta del Santo. Ahora la mirada del Gobierno se dirige a La Rábita, en Albuñol, donde el proyecto del espigón ya se encuentra en fase de redacción.

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla señaló en el acto de finalización de los trabajos de la defensa de Motril que el proyecto debe estar redactado antes de finalizar el año, tras haberse definido la alternativa técnica más adecuada. En esta zona, se prevé construir un espigón de escollera de unos 130 metros de longitud, con el morro asentado a cinco metros de profundidad, prolongando el actual extremo de levante de la playa.

El proyecto será el primer paso de una serie de actuaciones que buscan consolidar la protección del litoral granadino. «Una vez finalizado el proyecto, procederemos a su licitación el próximo año y continuaremos con otras actuaciones de protección del litoral», explicó Montilla.

Además de los proyectos en marcha, las autoridades realizan un seguimiento continuo de las playas de Granada. En Salobreña, las alternativas ya han sido estudiadas y se encuentran en evaluación en la Dirección General de Costas.

Pero en Almuñécar, otra de las zonas más castigadas por los temporales, las playas de Cotobro y Velilla, no forman parte del Plan de Protección Litoral. Ante esta situación, el subdelegado del Gobierno señaló que se llevan a cabo actuaciones de mantenimiento que han dado buenos resultados, como la intervención de 2024 en Cotobro.

Según Montilla, durante este año se han realizado actuaciones importantes, como la recuperación de la playa de El Pozuelo, en Albuñol, y la eliminación de un estacionamiento ilegal en Castell de Ferro, medidas que han mejorado significativamente la calidad de estas zonas de baño.

No todas las defensas que necesita el litoral para dejar de quedarse sin playa están avanzando al mismo ritmo. En Castell de Ferro, Castillo de Baños y El Pozuelo siguen esperando avances en sus proyectos.

Rafael Caballero, presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, reiteró la necesidad de seguir trabajando por el resto del litoral: «Debemos seguir trabajando en otros puntos críticos donde la erosión sigue afectando a nuestras playas».