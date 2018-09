«Este año espero ver en obras el primero de los grandes hoteles de Salobreña» La alcaldesa de Salobreña en la plaza del Ayuntamiento. / Javier Martín La alcaldesa de Salobreña fija la mejora de limpieza como objetivo prioritario para la recta final del mandato MERCEDES NAVARRETE Viernes, 28 septiembre 2018, 00:12

La cómoda mayoría absoluta del PSOE en Salobreña ha permitido al gobierno municipal sacar adelante un presupuesto con un superávit de 684.444 euros podrán destinarse a inversiones. Una herramienta que va a posibilitar a la alcaldesa María Eugenia Rufino pisar el acelerador en esta recta final de mandato en la que se ha propuesto que Salobreña de un salto en materia de limpieza. Rufino es conciente de que la limpieza es la gran quejade los vecinos y visitantes de Salobreña y la va a convertir en el objetivo prioritario de este nuevo curso. La alcaldesa anuncia un plan de choque y mantenimiento a la vez que se redacta un nuevo pliego de condiciones más exigente para sacar a concurso la concesión del servicio de limpieza con un refuerzo de personal y maquinaria.

Que Salobreña luzca mejor es el primer reto del gobierno de Salobreña en este curso político pero también va a centrar sus esfuerzos en el inicio del desarrollo hotelero, lograr que el Gobierno redacte el proyecto del tramo central de paseo marítimo, la reurbanización de la entrada del pueblo o vigilar para «que no se duerma en el cajón de nadie» el proyecto del nuevo centro de salud.

La limpieza «Va a ser mi caballo de batalla»

En el año 2014, en la etapa de restricciones por la crisis, el Ayuntamiento de Salobreña adjudicó un contrato de limpieza con un pliego a la baja, que reducía de 25 a 17 los operarios de limpieza. Y se ha notado. «No llegamos», asume la alcaldesa. «Soy muy consciente de que mi caballo de batalla es la limpieza y contra él voy a luchar. Pero esto es un problema de todos. Nuestra obligación es mejorar el servicio pero también hay que trabajar en la línea de la concienciación ciudadana. Si no hay un mínimo de conciencia cívica estamos todos desperdiciando los recursos», valora.

Rufino asume que, a pesar de que la administración local sigue estando limitada por la Ley de racionalización, se puede hacer más, por lo que, una vez cumplido el contrato con la concesionaria actual, prepara un nuevo pliego de condiciones que corrija las carencias actuales. «Es un pliego con mejoras importantes y que tiene en cuenta la sostenibilidad. Va a cubrir todas las carencias, desde más medios hasta que se contemple la recogida de basura los domingos, incluir nuevos sectores o limpiezas periódicas en la playa y fiestas locales que ahora se quedan fuera», concluye. Eso será una vez entre el vigor la nueva concesión, que será en este mandato, según Rufino, pero depende del ritmo de los trámites administrativos. «Mientras tanto la aprobación definitiva del presupuesto permitirá poner en marcha un plan de choque de limpieza y jardinería», avanza.

Terrenos donde se van a situar los hoteles de la playa de Salobreña. / Javier Martín

Los hoteles «Todo va a buen ritmo»

Después de veinte años de espera, Salobreña ya tiene en marcha el mayor proyecto hotelero de la historia de la Costa Tropical, que movilizará una inversión de 150 millones entre suelo, urbanización y los dos establecimientos previstos. La urbanización de la playa ya está finalizada y ahora todas las miradas están puestas en la cadena inversora que, según reitera una y otra vez la alcaldesa, sigue interesada y no se va a marchar a ningún sitio. La mayor prueba, para Rufino, es que han invertido 4,5 millones en la urbanización del suelo. «Todo va a buen ritmo. La urbanización ya está terminada y recibida y ahora se está en fase de encargo de proyectos por parte de los promotores. Tienen que remitirlo a Cultura y si da visto bueno, que no hay razón para que no lo haga, yo firmo la licencia inmediatamente, por lo que espero poder ver el inicio de las obras del primer gran hotel este año», explica la alcaldesa. «Siempre he sido cauta y no he querido adelantar nada que no estuviera seguro. A veces la oposición hasta te hace dudar pero no... jamás he faltado a la verdad. En Fitur dije que todo apuntaba a que este año podría empezar la construcción y así va a ser», concluye.

Los espigones «La Costa va a poner toda la carne en el asador en esta lucha»

¿Por qué Salobreña ya tiene comprometido su espigón con fechas y Motril, que también tiene un problemón en Playa Granada, no? La alcaldesa de Salobreña rehuye la comparación entre municipios y comenta que el proyecto de Salobreña, que estará en obras el año próximo, se tramitó antes del plan global que diseñó Costas para proteger todo el litoral. «Quizá yo he contado con esa suerte de que mi proyecto iba más avanzado pero a nivel comarcal todos los ayuntamientos estamos poniendo toda la carne en el asador para exigir una solución definitiva y conjunta para todo el litoral», esgrime. Las regeneraciones de arena son, para Rufijo, «inadmisibles».

«En Salobreña no podíamos consentir chapuzas en la reparación del paseo y que a los dos días nos volviéramos a encontrar una máquina barredora a dos metros bajo el suelo por los temporales. Teníamos que exigir que el proyecto de espigón para abrigar la playa corriese paralelo a la reparación del paseo y he llamado incansabemente a la puerta de la Dirección General», concluye. «Todos los alcaldes de la comarca se lo planteamos en la primera reunión con la subdelegada del Gobierno. La Costa tiene muchas necesidades, pero la prioridad conjunta es resolver el problema de protección del litoral, no podemos seguir así», concluye.

Objetivos políticos «Quiero terminar mi proyecto en un nuevo mandato»

María Eugenia Rufino quiere repetir como candidata del PSOE a la Alcaldía de Salobreña. Presume de tener más ilusión aún que la primera vez y «la experiencia de la responsabilidad de gobierno que te hace ampliar tu campo de visión ante los problemas y las soluciones». Rufino desmiente a los que sugieren que sus intereses están más allá de los límites del río Guadalfeo y defiende que su cargo de presidencia de la Comisión de Igualdad de la FEMP no solo no le distrae de sus obligaciones municipales sino que también aporta a Salobreña. «Tienes acceso a otros espacios que como administración local hubiera sido más difícil acceder y situar el nombre de Salobreña en puestos de responsabilidad es importante». «El gobierno local da vértigo, yo me autoanalizo todos los días y puede que haya cosas que quizás se podrían hacer mejor, pero desde luego no puedo hacer más de lo que hago. Eso es lo que hace dormir tranquila y poder mirar a la cara a mis vecinos y vecinas. Salobreña camina hacia un nuevo modelo de municipio, más turístico, sostenible, transitable y agradable y me gustaría poder terminar ese proyecto con un nuevo mandato», valora.

Entrada del municipio de Salobreña, que se va a remodelar. / Javier Martín

Obras «Vamos a invertir 200.000 euros en mejorar la entrada»

Entre las obras que se van a acometer con el presupuesto municipal está la reordenación de la entrada de Salobreña, con aceras más anchas, nueva iluminación y recorridos que den mayor seguridad a las personas que transitan desde el puente de la entrada del pueblo hasta la zona de los polígonos industriales. El proyecto el acceso a Salobreña supondrá una inversión municipal de 200.000 euros y podrá ponerse en marcha cuando la aprobación de las cuentas municipales–a falta del cierre del periodo de alegaciones– sea definitiva. «Espero que en este año». La reforma se completará, después de años de espera, con un nuevo apeadero de autobuses.