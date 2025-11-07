La Escuela Municipal de BMX de Almuñécar da un salto de calidad con la llegada de Alejandro Alcojor
El exseleccionador nacional se incorpora como nuevo entrenador para compartir su experiencia y su pasión por este deporte
Ideal
Viernes, 7 de noviembre 2025, 10:10
El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almuñécar, Luis Aragón, junto al coordinador del club Show Time BMX Almuñécar y de la escuela municipal, Álvaro ... Pérez, ha dado la bienvenida al nuevo entrenador del club Alejandro Alcojor, en un acto que se ha celebrado en el Estadio Municipal Francisco Bonet y que ha contado con la presencia de los miembros y familias de la escuela sexitana.
Aragón ha dado la bienvenida al nuevo entrenador que se incorpora al club sexitano y ha destacado «su amplia trayectoria y conocimiento» en esta disciplina. «Se trata de una gran oportunidad para los jóvenes de la Escuela Municipal de BMX. Estoy seguro que con Alejandro al frente vamos a dar un salto de calidad aún mayor si cabe y que nuestros deportistas y familias podrán beneficiarse de su experiencia y motivación».
Por su parte, Álvaro Pérez ha expresado que «se trata de un día muy especial. Llevábamos mucho tiempo trabajando para contar con un entrenador del nivel de Alejandro, y hoy ese esfuerzo se hace realidad. Su llegada supone un salto de calidad para la Escuela Municipal de BMX y una gran oportunidad para nuestros jóvenes. En nombre del club y de las familias, le damos la bienvenida y le deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa con nosotros».
Para finalizar, Alejandro Alcojor ha agradecido la acogida y ha asegurado que llega «con mucha ilusión y con el objetivo de aportar mi experiencia para seguir elevando el nivel de la Escuela Municipal».
«Actualmente dirijo una escuela de BMX en Canadá, y creo que poder compartir esa experiencia internacional con los jóvenes de Almuñécar será muy positivo. Estoy encantado de formar parte de este proyecto y espero que esta colaboración se mantenga en el tiempo y de muchos frutos», ha concluido Alcojor.
