La Escuela Municipal de BMX de Almuñécar da un salto de calidad con la llegada de Alejandro Alcojor

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almuñécar, Luis Aragón, junto al coordinador del club Show Time BMX Almuñécar y de la escuela municipal, Álvaro ... Pérez, ha dado la bienvenida al nuevo entrenador del club Alejandro Alcojor, en un acto que se ha celebrado en el Estadio Municipal Francisco Bonet y que ha contado con la presencia de los miembros y familias de la escuela sexitana.

Aragón ha dado la bienvenida al nuevo entrenador que se incorpora al club sexitano y ha destacado «su amplia trayectoria y conocimiento» en esta disciplina. «Se trata de una gran oportunidad para los jóvenes de la Escuela Municipal de BMX. Estoy seguro que con Alejandro al frente vamos a dar un salto de calidad aún mayor si cabe y que nuestros deportistas y familias podrán beneficiarse de su experiencia y motivación».

Por su parte, Álvaro Pérez ha expresado que «se trata de un día muy especial. Llevábamos mucho tiempo trabajando para contar con un entrenador del nivel de Alejandro, y hoy ese esfuerzo se hace realidad. Su llegada supone un salto de calidad para la Escuela Municipal de BMX y una gran oportunidad para nuestros jóvenes. En nombre del club y de las familias, le damos la bienvenida y le deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa con nosotros».

Para finalizar, Alejandro Alcojor ha agradecido la acogida y ha asegurado que llega «con mucha ilusión y con el objetivo de aportar mi experiencia para seguir elevando el nivel de la Escuela Municipal».

«Actualmente dirijo una escuela de BMX en Canadá, y creo que poder compartir esa experiencia internacional con los jóvenes de Almuñécar será muy positivo. Estoy encantado de formar parte de este proyecto y espero que esta colaboración se mantenga en el tiempo y de muchos frutos», ha concluido Alcojor.