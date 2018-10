Escámez: «No fui a la firma porque no me fío de la Junta, nos han engañado dos veces» La alcaldesa de Motril y el consejero se saludan tras la firma del convenio de la plaza de la Tenería, en presencia de los delegados territoriales. / IDEAL El socio de gobierno del PSOE en Motril duda de que las obras de la Tenería sean una realidad antes de finales de 2019 MERCEDES NAVARRETE Viernes, 5 octubre 2018, 02:16

El teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Motril, Antonio Escámez (PA) no acompañó ayer a su socia de gobierno, la alcaldesa socialista Flor Almón, a la firma del convenio para las obras de la plaza de La Tenería, a pesar de que el proyecto pertenece a su área y no puso excusas ni se cortó a la hora explicar a los motivos de la ausencia. «No he querido ir a la firma del convenio porque no me fío de la Junta, ya nos ha engañado dos veces», declaró a IDEAL Escámez, en alusión a los retrasos que acumula el proyecto. Lo que sí es una realidad ya, según subrayó Escámez, es la importante subvención de 800.000 euros de la Junta y de fondos europeos para reformar el edificio del mercado, lo que le permitirá en breve licitar las obras.

«Si la reforma de La Tenería se pone en marcha en 2019 será a finales», opinó Escámez.

Por su parte, desde el PP las críticas no se han hecho esperar. La portavoz del PP, Luisa García Chamorro, aseguró ayer que cuando ella presentó el proyecto pretendía negociar con la Junta una reordenación que mantuviera parte de los aparcamientos. Tal cual está planteado, el proyecto será, a juicio de García Chamorro «un rejón de muerte para el mercado»