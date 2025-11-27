Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un hombre de aproximadamente 50 años de edad se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Santa Ana de Motril.

Envían a la UCI a un hombre tras ser agredido en una fiesta en Motril

La víctima, de unos 50 años, permanece desde el sábado ingresado en el Hospital Santa Ana

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:11

Comenta

Un hombre de aproximadamente 50 años de edad se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Santa Ana de Motril tras ... ser agredido el pasado sábado. El ataque se produjo, al parecer, durante el transcurso de una fiesta celebrada en un polígono del municipio, según indican a este medio fuentes conocedoras del caso. Durante la riña otro hombre resultó también afectado, pero con heridas de mucha menos gravedad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así es el menú que sirven en Faralá, el primer Estrella Michelin de Granada capital
  2. 2 Varios familiares consiguen huir a tiempo tras declararse un incendio en su vivienda en Atarfe
  3. 3

    La nueva San Antón no tendrá terrazas
  4. 4 Dos detenidos por el homicidio de la mujer hallada muerta en una caravana en Motril el año pasado
  5. 5 El Ayuntamiento derriba la Huerta de la Mariana
  6. 6

    Libertad para la expareja de la mujer hallada muerta en una caravana en Motril
  7. 7 El pueblo de Granada que llegó a tener 34 refugios de pastores y labradores para protegerse de la lluvia
  8. 8 La fecha en la que volverá a llover en Granada tras las heladas
  9. 9

    El homicida de la mujer de Motril quería echarla de la finca que le tenía alquilada
  10. 10 Carrefour contrataca con una oferta en su propio aceite de oliva virgen extra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Envían a la UCI a un hombre tras ser agredido en una fiesta en Motril

Envían a la UCI a un hombre tras ser agredido en una fiesta en Motril