Envían a la UCI a un hombre tras ser agredido en una fiesta en Motril

Un hombre de aproximadamente 50 años de edad se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Santa Ana de Motril tras ... ser agredido el pasado sábado. El ataque se produjo, al parecer, durante el transcurso de una fiesta celebrada en un polígono del municipio, según indican a este medio fuentes conocedoras del caso. Durante la riña otro hombre resultó también afectado, pero con heridas de mucha menos gravedad.

El principal perjudicado fue trasladado por los servicios sanitarios al citado centro hospitalario, donde este jueves aún permanece ingresado.

La Policía Nacional de Motril investiga los hechos y trata de identificar a los implicados, que al parecer fueron varias personas. Por el momento no se ha producido ninguna detención.