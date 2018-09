«No entendemos qué ha ocurrido. No es un radical, sus hijas ni siquiera llevan pañuelo»

La familia del imán de La Rábita expulsado a Marruecos aún no se cree lo sucedido. Ali, el hermano de la esposa del hombre, asegura que su cuñado nunca lanzó mensajes extremistas en la mezquita. Dice que tanto él como su familia estaban totalmente integrados y que no entienden lo ocurrido. «Sus hijas ni siquiera llevan pañuelo. Y no hablan árabe. Son españolas, igual que su mujer», explica. El hombre apunta que han pedido permiso a la Subdelegación del Gobierno de Granada para celebrar una concentración el próximo viernes 28 de este mes y dice que los vecinos del pueblo lo conocían y saben que era un buen hombre. «Su hijo pequeño no paraba de llorar. Mi hermana y él han viajado a Marruecos para visitar a su padre, que está en libertad», indica.

Ali se pregunta qué pruebas tenía la Policía Nacional para decretar esta expulsión e insiste en que su cuñado nunca se ha radicalizado. «No entendemos qué ha pasado. Ahora estamos pensando instalar cámaras en la mezquita para que se grabe el mensaje que da el imán y no pueda haber lugar a equívocos», asevera.

Señala que el imán expulsado tenía un gran arraigo en la localidad. Llevaba dos décadas viviendo en La Rábita y ahora gestionaba un negocio propio en El Pozuelo. Insiste en que sus hijas, que se han quedado en el pueblo para ir al instituto, y el resto de familiares están destrozados porque no alcanzan a comprender lo que ha ocurrido.

«Cuando llegó a Marruecos lo dejaron libre. Nunca ha dicho esas cosas en la mezquita ni es un radical», insiste el hombre.

En el pueblo, muchos de sus vecinos también se mostraron sorprendidos con lo ocurrido un día después de conocerse lo ocurrido. Afirmaban que era un hombre integrado.

En cualquier caso, la Policía Nacional afirmó en su momento que la expulsión se había producido después de detectar que el imán estaba realizando «actividades contrarias a la seguridad nacional». No podrá regresar a España hasta dentro de diez años.