Una singladura siempre con buena compañía

Hizo una noche preciosa, por meteorología y por cariño. El que llevan años, dos décadas, imprimiendo el Club Náutico de Motril y la Autoridad Portuaria a la entrega de los premios Sirenita, que pone punto y seguido al verano.

Fue el presidente de esta última entidad quien recordó otra efeméride: se cumplen veinte años desde que se hiciera organismo independiente. José García Fuentes aprovechó para hablar del presente y el futuro, con la mirada puesta en el puerto deportivo y la terminal de cruceros que marcarán un antes y un después: «mejorando cada día», y confirmando un papel en la ciudad «que se hace decisivo».

Felicitó a los premiados, al igual que Antonio Gutiérrez, presidente del Club Náutico, que tiene una trayectoria que alcanza los sesenta y cinco años. Su máximo responsable y anfitrión de la jornada, se mostró muy contento por «otra noche de verano inolvidable», algo que también destacó la alcaldesa, Luisa García Chamorro, satisfecha por los logros que redundan en la promoción continua de Motril.

Seis han sido los premiados, y fue Ángel Gamboa, comandante Naval de Almería y Granada, el primero en subir al escenario, destacando su atracción por la ciudad y agradeciendo una distinción que «hace más visible a la Armada». Estaba feliz junto a su mujer, Adela Casado, y amigos como Trinitario Betoret, Sara Catalá, el vicehermano mayor de la Archicofradía del Rosario, Enrique Álvarez, y Ana González, así como el mayordomo de este año, Ramón Burgos, presidente de la Fundación Andaluza de la Prensa. Fue el subdelegado del Gobierno de España en Granada, José Antonio Montilla, el encargado de entregarle la Sirenita, símbolo de la noche.

La misma que recibía Pilar Aranda, catedrática de Fisiología y exrectora de la Universidad de Granada, impulsora del Aula del Mar. Se mostró feliz junto a los dos responsables de la misma: Pedro Sánchez, en los inicios, y el actual, Julio de la Rosa. También la acompañaban parte de su familia: Enrique Moratalla, Carlos Aranda y Alicia Conde. Recibió el premio de manos de Marifrán Carazo, alcaldesa de Granada, a la que saludé junto a su marido, José Ramón (Jota) Carmona, secretario tercero del Parlamento de Andalucía.

Asistieron el delegado de Empleo de la Junta, José Javier Martín; el director de Sanidad, Miguel Montes; el director del Parque Natural de Sierra Nevada, Francisco Muñoz, que acudió con su mujer, siempre sonriente, Carmen Alconchel; Joaquín Haro, teniente de alcalde de Torrenueva; y Pedro García, director de Explotación de Puertos del Estado, que acudió junto a Lourdes Martínez.

Otro de los nombres de la noche era el de Jesús Cabezas, médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en Motril, que además compagina su labor con la poesía, de la que dejó muestra en su intervención. Su familia lo arropó en un momento tan especial: Lola Cabezas, Jesús Gámez, José Gámez, Mari Ángeles Morente, Inmaculada Peña, Mariana Rodríguez, Roberto Rodríguez, y una preciosidad llamada Carmen, que sonreía desde los brazos de su abuelo.

Premio también para Miguel Cabrerizo, catedrático de Física, que explicó de forma admirable —y cercana— algunas bases de sus trabajos que, aunque no siempre se entienden, tienen una gran importancia. Acompañado de su hija Ángeles, su yerno Alejandro Morente y Rosario Artacho, se le veía feliz con su trayectoria y con el premio… y con su filosofía de vida que nos hizo pensar.

El galardón se lo entregaba Roberto García Arrabal, de Marina Motril, una gran impulsora de la economía de la zona, en la que también destacan Javier Rubiño, presidente de AECOST, o Julio Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio.

Se recordó con emoción a su antecesor, el siempre querido Ángel Gijón. Estaba su mujer, Manuela Cortés, que no quiso perderse el evento, junto a Mari Carmen Gutiérrez, que también lo vivió de forma especial.

No en vano, otro de los premiados fue su marido, Eduardo Peralta, con una destacada trayectoria profesional y que estuvo al frente de esta casa, IDEAL, durante dos décadas antes de jubilarse. Contribuyó a dar voz a nuestra Costa e impulsarla, algo que, como él mismo dijo, «ha sido —y es— un trabajo de equipo». Nombró a muchos compañeros, especialmente a quienes se volcaron con la información de la zona, y agradeció la presencia de los que pudieron asistir: el actual director, Quico Chirino; la subdirectora, María Victoria Cobo; y también Mercedes Navarrete, Luis Guijarro, Álvaro Delgado, Rocío González, Bea García, Alberto Romero, Ruth Callejón y Juan Antonio Pedrosa. Lo rodearon buenos amigos como Alfonso López Checa y Faly Ocaña. Y, con el corazón, éramos muchos más.

La orla de premios se completó con el otorgado a Manos Unidas, que recogió Susana Salvador, a la que pude saludar junto a otros nombres destacados de una organización que lleva siete décadas dando ejemplo en la lucha contra el hambre y la desigualdad. Allí estaban Salvador Fernández, Paqui García, Francisco José Mingorance, Guillermo Muñoz, Mari Sánchez, Francisca Ruiz, o el párroco Alberto Sedano, de la parroquia de las Angustias y vicario territorial.

Presentado por mi compañera Carmen González, el acto fue un éxito, que vivieron la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Motril, Mara Escámez; los concejales José Balderas y Susana Peña; y representantes de los cuerpos que cuidan de nuestra seguridad: el coronel jefe de la Guardia Civil, Francisco Javier Arteaga; José Luis Delgado, comisario de Policía Nacional; Antonio Delgado, de la Comandancia Almería-Granada; José Luis Sánchez, Guardia Civil; Adrián Pintor, capitán del Escuadrón EVA 9; José Manuel Rubio, de la Policía Local; e Irene Torres, de la Capitanía Marítima.

De los organizadores del acto, en el que IDEAL aporta su granito de arena, hubo amplia representación. De la Autoridad Portuaria no faltaron el expresidente Francisco Álvarez de la Chica, junto a Silvia Romero; Jessica Cuello, jefa de Gabinete de Presidencia; el director, Vicente Tovar; Miguel Ángel Gamarra, secretario de Organización, y Sonia Moreno; Inocencio Sánchez, secretario general, con Miriam Arcos; Manuel Barrera y María del Carmen Rojas; Javier Belén; Eva Espinosa; y los jefes de área Francisco García y Francisco González-Méndez, este último acompañado de Yolanda Maldonado. También estuvieron Antonio Rodríguez y Carmen María Navas; Mónica Ruiz; y Lorenzo Vera, jefe de División Comercial.

Además, acudieron Francisco Lorenzo, de Balearia, y María del Carmen Álvarez; Javier Chica, gerente de Invesia; Isabel Vallejo, de Yokamotril, y Luis Miguel Sánchez; y Francisco Lorenzo, de la terminal marítima Motril Shipping.

Del Club Náutico, anfitrión de la noche, confirmaron asistencia —además del presidente y su mujer, Carmen— Olga María Antúnez y José Miguel Pérez; Inmaculada Cano y Francisco de la Rosa; Inmaculada Causabón y José Luis Sánchez; Antonio Castillo y Ana Rodríguez; José Luis Domínguez; Ana Belén Fernández y Antonio Puertas; Antonio García y Marigé Juárez; Ángel Gómez; Emilio López; Víctor Sáez y Marie-Christine Perier; Manel Salas, y Vicente Tamayo.

Y, aunque se me quedan nombres en el tintero, cierro esta Mirilla con otros asistentes como Antonio Boza, director comercial de Mercagranada, y Cristina Álvarez de Morales; Miguel Álvarez, director de Relaciones Institucionales de Telefónica en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla —tenemos una cita en esta última ciudad tan maravillosa— y Esther Delgado; Yolanda Illescas, Mariola Martin e Isabel Castilla y compis como Agustín Nuño y mi querido Paulino Martínez, cronista oficial de la Villa, donde, ya saben, el lema es muy fácil de recordar: «Mucho Motril».

