Dos plagas afectan a los aguacates y pimientos granadinos

Los campos del litoral granadino se enfrentan este año una doble amenaza que mantiene en alerta a sus agricultores. Los aguacates siguen bajo la amenaza ... del barrenillo del té (Euwallacea fornicatus), un escarabajo de apenas 2,5 milímetros que transporta un hongo capaz de debilitar e incluso matar los árboles. Por si fuera poco, ahora los productores de pimiento también se mantienen en vilo con el trips del tabaco (Thrips parvispinus), un nuevo insecto invasor procedente de Asia que afecta principalmente a los pimientos y, en menor medida, a los tomates y pepinos holandeses.

Tras más de un año luchando contra él, los agricultores motrileños no logran deshacerse del diminuto escarabajo que vuelve a sus fincas. Según el departamento de Salud Vegetal de la Junta de Andalucía, el barrenillo del té afecta a siete fincas de aguacate en la ciudad, lo que se traduce en diez hectáreas con el insecto presente. La Red de Seguimiento ha detectado cuatro nuevas fincas con síntomas leves y localizados a las que se suman las tres fincas que ya estaban afectadas el año pasado. Por el momento, fuera de Motril no se han registrado focos.

Uno de los agricultores afectados, propietario de una finca de diez hectáreas de aguacate y mango, recuerda que su explotación fue la primera en donde se detectó el escarabajo el año pasado. «Tuvimos que arrancar unos 700 árboles muy viejos, con más de 40 años, porque estaban totalmente afectados. La única solución fue eliminarlos por completo y volver a plantar», explica. En la última revisión se han detectado tres árboles con síntomas leves. Se han realizado las podas y se han quemado las ramas afectadas. «La clave es actuar rápido y no esconder el problema. Noto cierto miedo de avisar a los técnicos, pero si no se comunica, la plaga se extiende».

En el ámbito urbano, según informa el departamento, se han localizado también dos nuevos focos que se suman a los tres ya detectados el año pasado en arces y espino de Jerusalén. Se han localizado otros dos ejemplares de arce al norte de la ciudad y varios ficus (Ficus nitida) en una plaza pública cercana a la Plaza de la Tenería, donde se detectaron los primeros ejemplares.

Un nuevo invasor

Mientras los agricultores lidian con el barrenillo del té, otro enemigo acecha los campos de la Costa es el el trips del tabaco (Thrips parvispinus), un insecto invasor que ya ha causado estragos en Murcia y Almería y que este año afecta a pimientos, y en menor medida, a tomates y pepinos holandés en Castell de Ferro y Motril. Según Miguel Monferrer, Secretario Provincial de COAG Granada, este insecto daña las plantas y transmite un virus que puede arruinar la cosecha, obligando incluso a arrancar toda la plantación.

José Villegas, agricultor de Castell de Ferro, describe la situación con desesperación: «He probado todo lo que ha estado en mi mano para acabar con él y no se puede. Si entra con el viento y se va expandiendo por varios sitios de la finca, no hay manera de pararlo». Villegas tiene 6.000 metros de finca y señala que, el año pasado perdió unas 4.000 plantas y este año, al inicio de la campaña, ya ve afectadas más de 1.000. «He invertido 12.000 euros en plantas y productos, y todavía no he cogido ni un fruto, como siga así, mi campaña no llega a enero».

El agricultor asegura que hay al menos 8 fincas afectadas y en 4 de ellas, en la zona del Espinar, los propietarios han tenido que arrancar las matas.

Los agricultores y las asociaciones agrarias del litoral piden medidas para frenar ambas plagas y denuncian la falta de control en aduanas sobre la entrada de materias vegetales al país. Desde COAG aseguran que «las administraciones muestran poco interés en garantizar que nuestra agricultura produzca con seguridad». Mientras tanto, buscan soluciones y la autorización de productos fitosanitarios eficaces.

Para proteger sus cosechas, los técnicos recomiendan cubrir los invernaderos con mallas, eliminar malas hierbas y restos de cultivo, usar material vegetal certificado y colocar trampas cromotrópicas. También aconsejan reforzar el control biológico con insectos beneficiosos como Orius laviegatus y Amblyseius swirskii , así como ácaros de suelo y nematodos que ataquen las pupas en el terreno.