El agricultor de Castell de Ferro, José Villegas enseña una hoja afectada por el trips del tabaco. MJAT

Dos plagas afectan a los aguacates y pimientos granadinos

Los agricultores de la Costa piden medidas para frenar el barrenillo del té y el trips del tabaco que ya causan graves daños en los cultivos

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Martes, 28 de octubre 2025, 23:45

Los campos del litoral granadino se enfrentan este año una doble amenaza que mantiene en alerta a sus agricultores. Los aguacates siguen bajo la amenaza ... del barrenillo del té (Euwallacea fornicatus), un escarabajo de apenas 2,5 milímetros que transporta un hongo capaz de debilitar e incluso matar los árboles. Por si fuera poco, ahora los productores de pimiento también se mantienen en vilo con el trips del tabaco (Thrips parvispinus), un nuevo insecto invasor procedente de Asia que afecta principalmente a los pimientos y, en menor medida, a los tomates y pepinos holandeses.

