Caravana en la que fue hallado el cadáver. Javier F. Martín

Dos detenidos por el homicidio de la mujer hallada muerta en una caravana en Motril el año pasado

Se trata de su expareja, encubridor del crimen, y el dueño del terreno donde se encontraba el vehículo, presunto autor material

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:45

Comenta

Uno de los crimenes que más incógnitas ha generado en la historia reciente de Granada ha sido resuelto. La Policía Nacional ha detenido a dos ... personas como presuntos autores del homicidio de la mujer que fue hallada muerta en una caravana en Motril en julio de 2024. Tal y como ha podido saber IDEAL por fuentes próximas a la investigación, se trata de su expareja, de 52 años, y el dueño del terreno en el que se encontraba el vehículo, de 67 años. El segundo sería supuestamente el autor material y el primero, la expareja, el que al parecer lo encubrió. Los arrestos se produjeron el pasado lunes y este miércoles estaba previsto que pasaran a disposición judicial.

