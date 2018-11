Juicio de Ron Montero: «Lo que más me dolió fue no poder despedirme de mi hermano» La que fuera administradora de la empresa Ron Montero, durante su declaración, ayer. / Javier Martín Comienza el juicio por el accidente laboral en la bodega Ron Montero, con cruce de acusaciones entre la dirección de la empresa y los trabajadores LAURA UBAGO Granada Miércoles, 7 noviembre 2018, 02:15

Los hermanos Manolo y Miguel García llevaban toda la vida trabajando en la bodega Ron Montero de Motril. Estaban muy unidos y compartían la profesión de producir esta bebida alcohólica tan señera en tierras motrileñas. La tarde del 2 de julio de 2014 la explosión de un depósito de alcohol se llevó a Miguel y quemó a Manolo, que se ha quedado con secuelas físicas y psicológicas. Ayer en el juicio por este accidente laboral declaró que tiene «ansiedad, depresión, insomnio...», que el accidente le «destrozó» la vida. Solo recuerda que alguien le ayudó a apagarse la ropa y el cuerpo y que, después, ya despertó en el hospital. «Lo que más me duele fue no poderme despedir de mi hermano», expuso ayer apesadumbrado, Manolo García, que fue desgranando como testigo, su experiencia en Ron Montero.

Manolo contó que Miguel, «que en paz descanse» –dijo–, era muy precavido. Que alguna vez se «negó» a hacer algún trabajo «por peligroso» y que, de haberlo sabido, no hubiese limpiado aquel depósito de alcohol con los medios que había en la bodega. «Los jefes nos ordenaron limpiar el depósito. Nadie nos advirtió de nada, teníamos cero información sobre riesgos laborales, no teníamos conocimientos ni formación, estábamos en la ignorancia», dijo ayer en juicio este trabajador que apuntó «no tener vida» y que declaró sentado en una silla porque usa bastón y no puede estar mucho rato de pie. Después de varios aplazamientos, ayer tuvo lugar en los juzgados de Motril la primera sesión del juicio por el accidente laboral de Ron Montero, que está previsto se alargue hasta el viernes. Ayer declarados los acusados, y las víctimas –como testigos– además del inspector de trabajo.

El juzgado de lo Penal 2 de Motril acogió ayer el juicio por el accidente laboral registrado en julio de 2014 en la fábrica de Ron Montero, que se saldó con tres trabajadores heridos graves, uno de los cuales falleció días después de la explosión en un centro hospitalario. A la sesión asistieron seis abogados de las partes y el fiscal.

La acusada Andrea Martín –administradora de la empresa por aquel entonces– basó su defensa en indicar que era el empleado Miguel Lorenzo –uno de los heridos graves– el que tomaba «las decisiones de riesgos laborales», debido a su formación. «Los equipos de protección se encargaba de comprarlos él sin consultar», apreció la que fuese gerente de la bodega.

Por su parte, Miguel Lorenzo, víctima del accidente, que declaró en calidad de testigo, señaló que las cosas se hacían «mal» en la empresa en cuanto a riesgos laborales y que cuando él entró a trabajar ni siquiera había un plan. «La dirección dio la orden de limpiar los depósitos», dijo refiriéndose al día del accidente ya que él era solo el «interlocutor» con el técnico de riesgos laborales.

Para un «cumpleaños»

«La dirección de la empresa no cumplía las cosas que indicaba la empresa de riesgos laborales por desgana. No se instalaron detectores de incendios porque costaba cada uno de ellos la friolera de un euro», dijo Miguel Lorenzo con ironía. Sobre el foco que provocó el accidente, este empleado señaló que lo habían traído los jefes «para un cumpleaños» y que se había quedado ahí como material de trabajo. «La empresa controlaba el material oficial, no el que traían ellos. No había focos especiales que evitasen las explosiones», apunta este trabajador de Ron Montero que dejó muy claro que sus funciones eran las de un «administrativo».

El técnico de la empresa de riesgos laborales que tenía contratada por aquel entonces Ron Montero declaró como acusado y dijo que su labor era solo la de asesorar y que a él le dijeron que «no se limpiarían esos depósitos».

Andrea Martín, gerente de la empresa entonces, indicó que «no imaginó nunca el riesgo de limpiar los depósitos ni sospechó que faltaran medidas de seguridad».