Al sol «Aquí todos los días hay algo que contar» Chaima Kerkri, recepcionista en el camping Playa Granada JOSÉ MENDOZA Granada Jueves, 29 agosto 2019, 16:35

Este ha sido el primer verano que le ha tocado trabajar a Chaima Kerkri en el Camping de Playa Granada, donde comenzó a trabajar la última semana de abril. Desde entonces, le ha tocado vivir la llegada progresiva de la temporada alta para los campings, que se alarga durante los meses de julio y agosto, de hecho, interrumpe en varias ocasiones la entrevista para atender a los clientes que llegan a su escritorio. Su trabajo en la recepción de esta instalación vacacional le permite compaginar el relax veraniego con su vida laboral, pues se encuentra a escasos metros de la playa.

–¿Qué es lo mejor de trabajar en un camping durante el verano?

–Lo que más me gusta de trabajar en un camping son los turistas. Conoces a mucha gente, practicas muchos idiomas. Hay muchos días que las horas se pasan volando porque estás todo el día haciendo cosas y no hay largas pausas. No te da tiempo a aburrirte y eso se agradece. El ambiente que hay es muy agradable. Se trabaja muy bien así.

–¿Cuál es el perfil de los campistas que os visitan?

–Es muy variado. Suelen venir muchas familias, o grupos de amigos, también hay parejas. Hay de todo un poco. Se suelen quedar desde un fin de semana hasta una semana. Viene gente de Cataluña, de Sevilla, de fuera también vienen mucho, gente de todas partes y de todos los perfiles, te puedes encontrar mayores, jóvenes, adultos o niños. No hay un perfil concreto.

–¿Cuál es la mayor dificultad a la que te enfrentas con los turistas?

–Si vas a trabajar en una recepción y tienes clientes que van a venir de todas partes, tienes que saber al menos ingles y francés como mínimo. Alemán también es importante. A partir de ahí, cuantos más idiomas sabes, mejor. Yo por ejemplo me manejo bien con los idiomas. Hablo español, árabe, pues soy marroquí, hablo catalán porque estuve viviendo en Barcelona. Con inglés y francés me manejo bien y estoy aprendiendo alemán.

–¿Te ha tocado vivir alguna situación graciosa o comprometida?

–Situaciones raras, comprometidas, graciosas. Aquí cada día hay algo nuevo que contar la verdad. Si tengo que decir sólo una, no sabría elegir una anécdota.

–¿Cuál es la parte que menos te gusta de trabajar durante el verano?

–No sabría decirte, me encanta trabajar aquí. Estoy muy a gusto en este camping. El ambiente es muy relajado, tengo la playa enfrente, eso me relaja mucho la verdad, porque puedo verla desde mi escritorio. Aunque tenemos muchos clientes, yo estoy encantada. Quizá la peor parte sea esa, cuando entra mucha gente en la recepción y piden cosas distintas, eso puede ser estresante. A veces piden muchas cosas.

–¿Es complicado luchar contra el calor de agosto trabajando aquí?

–Dentro del camping, no. Cuando estoy en la recepción tengo un ventilador, así que allí estoy genial. Y luego cuando me toca salir, nuestras instalaciones tienen muchísimas sombras, de hecho es algo que comentan mucho los clientes. Así que no paso calor. Eso sí, cuando sales del camping, eso ya es otra historia. Ahí ya es más complicado.

–¿Coges vacaciones en verano?

–Yo suelo coger mis vacaciones en septiembre. Es un mes más tranquilo, por eso lo prefiero. Hay mucho menos jaleo y me lo paso mejor así.

–¿Eres más de camping o de hotel?

–La verdad es que cuando me voy de vacaciones soy más de quedarme en hoteles. Tengo que ser sincera.

–Un consejo para aquellos que trabajan en verano.

–Hay que aprovechar el tiempo libre al máximo. Levantarse pronto, dar paseos en la playa. El verano se pasa volando, así que mi consejo es que aprovechen el tiempo libre.