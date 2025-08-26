Detenida una pareja por robar el dinero a una anciana de Castell de Ferro de la que se habían hecho amigos Aprovecharon la situación vulnerable de la mujer para ganarse su confianza y acceder a su cuenta bancaria

C. L. Martes, 26 de agosto 2025, 15:14 | Actualizado 15:48h. Comenta Compartir

La Guardia Civil, en el marco de la operación Noria 25, ha detenido a un hombre y una mujer de 40 y 39 años respectivamente, como presuntos autores de un delito de estafa a una persona mayor en la localidad de Castell de Ferro.

Los autores, que son pareja, aprovechando que la víctima, una mujer de 78 años de edad, se encontraba en una situación de soledad no deseada, trabaron amistad con ella hasta que consiguieron ganarse su confianza y se ofrecieron a cuidarla y ayudarla en las labores del hogar. Dado que la acompañaban a sus gestiones bancarias, consiguieron hacerse con las claves de dos tarjetas de crédito que poseía. A partir de ese momento, realizaron reintegros de dinero en pequeñas cantidades durante varios meses, en diferentes cajeros automáticos de la localidad, incluso realizaron devoluciones de recibos para obtener más efectivo. El total del valor estafado a la víctima superó los 2.800 euros, lo que la dejó en una situación de precariedad económica, teniendo que pedir ayuda a amistades para subsistir hasta recibir su siguiente paga.

El área de investigación de la Guardia Civil de Motril, tras tener conocimiento de los hechos denunciados por la víctima, se encargó de realizar las gestiones oportunas para determinar la autoría de los hechos. Las sospechas de los agentes se centraron en la pareja, ya que no existía nada forzado en el domicilio. Estas se confirmaron sin ningún género de duda tras comprobar las imágenes de videovigilancia de los cajeros automáticos en las que ambos aparecían retirando dinero en horas intempestivas, apareciendo en más de una veintena de imágenes desde el mes de febrero de este año.

Así pues, los agentes investigadores han detenido y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Motril a estas dos personas como presuntos autores de un delito de estafa bancaria.

La Guardia Civil, en el marco del Plan Mayor Seguridad, recuerda a la ciudadanía, especialmente a las personas mayores y en situación de vulnerabilidad, la importancia de extremar las precauciones ante los continuos intentos de estafa que están sucediendo y evitar ser víctimas de estos delitos. Por ello, el Instituto Armado ofrece las siguientes recomendaciones a seguir:

• No facilitar nunca datos personales, claves y/o números de cuenta, ya sea en persona o por cualquier vía de comunicación: teléfono, mensaje o correo electrónico.

• Desconfiar de llamadas o visitas inesperadas de personas que ofrezcan premios, revisiones técnicas o servicios no solicitados.

• Comprobar siempre la identidad de quien contacta con usted antes de realizar cualquier pago o entrega de dinero.

• Desconfiar de las personas desconocidas que se acercan con cualquier excusa para después tratar de agradecer nuestra atención con halagos y abrazos. También de aquellas que ofrecen «duros a cuatro pesetas».

• Nunca firmar documentos sin leerlos previamente o entenderlos completamente; pida ayuda a un familiar o persona de confianza.

• En caso de duda, contactar directamente con su banco o con la Guardia Civil antes de realizar cualquier operación.