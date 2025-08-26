Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Roban todo el dinero de la cuenta de una anciana en Castell de Ferro Ideal

Detenida una pareja por robar el dinero a una anciana de Castell de Ferro de la que se habían hecho amigos

Aprovecharon la situación vulnerable de la mujer para ganarse su confianza y acceder a su cuenta bancaria

C. L.

Martes, 26 de agosto 2025, 15:14

La Guardia Civil, en el marco de la operación Noria 25, ha detenido a un hombre y una mujer de 40 y 39 años respectivamente, como presuntos autores de un delito de estafa a una persona mayor en la localidad de Castell de Ferro.

Los autores, que son pareja, aprovechando que la víctima, una mujer de 78 años de edad, se encontraba en una situación de soledad no deseada, trabaron amistad con ella hasta que consiguieron ganarse su confianza y se ofrecieron a cuidarla y ayudarla en las labores del hogar. Dado que la acompañaban a sus gestiones bancarias, consiguieron hacerse con las claves de dos tarjetas de crédito que poseía. A partir de ese momento, realizaron reintegros de dinero en pequeñas cantidades durante varios meses, en diferentes cajeros automáticos de la localidad, incluso realizaron devoluciones de recibos para obtener más efectivo. El total del valor estafado a la víctima superó los 2.800 euros, lo que la dejó en una situación de precariedad económica, teniendo que pedir ayuda a amistades para subsistir hasta recibir su siguiente paga.

El área de investigación de la Guardia Civil de Motril, tras tener conocimiento de los hechos denunciados por la víctima, se encargó de realizar las gestiones oportunas para determinar la autoría de los hechos. Las sospechas de los agentes se centraron en la pareja, ya que no existía nada forzado en el domicilio. Estas se confirmaron sin ningún género de duda tras comprobar las imágenes de videovigilancia de los cajeros automáticos en las que ambos aparecían retirando dinero en horas intempestivas, apareciendo en más de una veintena de imágenes desde el mes de febrero de este año.

Así pues, los agentes investigadores han detenido y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Motril a estas dos personas como presuntos autores de un delito de estafa bancaria.

La Guardia Civil, en el marco del Plan Mayor Seguridad, recuerda a la ciudadanía, especialmente a las personas mayores y en situación de vulnerabilidad, la importancia de extremar las precauciones ante los continuos intentos de estafa que están sucediendo y evitar ser víctimas de estos delitos. Por ello, el Instituto Armado ofrece las siguientes recomendaciones a seguir:

• No facilitar nunca datos personales, claves y/o números de cuenta, ya sea en persona o por cualquier vía de comunicación: teléfono, mensaje o correo electrónico.

• Desconfiar de llamadas o visitas inesperadas de personas que ofrezcan premios, revisiones técnicas o servicios no solicitados.

• Comprobar siempre la identidad de quien contacta con usted antes de realizar cualquier pago o entrega de dinero.

• Desconfiar de las personas desconocidas que se acercan con cualquier excusa para después tratar de agradecer nuestra atención con halagos y abrazos. También de aquellas que ofrecen «duros a cuatro pesetas».

• Nunca firmar documentos sin leerlos previamente o entenderlos completamente; pida ayuda a un familiar o persona de confianza.

• En caso de duda, contactar directamente con su banco o con la Guardia Civil antes de realizar cualquier operación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carrefour lanza una rebaja exclusiva en su aceite de oliva Coosur serie Oro antes de acabar agosto
  2. 2

    Vuelca un coche en el Centro y los peatones ayudan a sacar al ocupante
  3. 3

    Unos encapuchados roban a una pareja que se encontraba en su coche en el pantano de Cubillas
  4. 4 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  5. 5 El famoso chiringuito de las subastas de pescado se hace con El Barco de Churriana
  6. 6 Sorprendido un hombre de 30 años grabando en el vestuario femenino de un centro deportivo de Granada
  7. 7 El rincón de Granada que National Geographic destaca por su «pasado pirata»
  8. 8

    Weissman, clave de bóveda para el fin del mercado
  9. 9

    Provoca un incendio tras tirar cohetes y petardos en un cumpleaños en Órgiva
  10. 10

    Evacuado en helicóptero un trabajador herido grave tras quedar atrapado en una máquina en La Mamola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Detenida una pareja por robar el dinero a una anciana de Castell de Ferro de la que se habían hecho amigos

Detenida una pareja por robar el dinero a una anciana de Castell de Ferro de la que se habían hecho amigos