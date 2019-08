Destituyen al jefe de Policía Local de Salobreña

El Ayuntamiento de Salobreña ha destituido al subinspector jefe de la Policía Local, Alberto Sánchez, según han confirmado a este periódico fuentes del sindicato policial. El sindicato apunta que el Ayuntamiento firmó su cese ayer y que aún no han nombrado a su sustituto. Los agentes de Salobreña protagonizaron diversas protestas y exigieron hace un año a la alcaldesa, María Eugenia Rufino, su destitución al considerar que no contaban con los medios materiales ni los efectivos sificientes para trabajar. El Ayuntamiento ha manifestado que no hará declaraciones.

Sánchez entró en el cuerpo como oficial en 1997. Fue jefe de la Policía hasta 2012, año que fue cesado y sustituido por Arsenio González. En 2014, Sánchez fue nombrado de nuevo jefe de los locales de Salobreña, hasta ahora.

HABRÁ AMPLIACIÓN