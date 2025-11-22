Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Guardia Civil descubrió cebos envenenados en Jete. Ideal

Descubren a un hombre de 85 años colocando cebos envenenados en un pueblo de Granada

El análisis del cadáver de un gato doméstico confirmó su envenenamiento con un pesticida prohibido desde el año 2007

C. L.

Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:44

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un hombre de 85 años de edad como presunto autor de un delito de maltrato animal. ... Esta persona había colocado supuestamente unos cebos envenenados en una finca agrícola de la localidad de Jete que provocaron la intoxicación grave de dos perros y la muerte de un gato doméstico.

