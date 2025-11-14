Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Droga robada en la Costa de Granada. IDEAL

Desarticulan un grupo criminal dedicado a robar droga en la Costa de Granada

La Guardia Civil detiene a once personas por realizar vuelcos de marihuana

C.L.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:15

Comenta

La Guardia Civil, en el marco de la operación «Almuelco25», ha desarticulado un grupo criminal dedicado a realizar vuelcos de marihuana en la costa granadina. ... En total, once personas han sido puestas a disposición judicial como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas y otro de pertenencia a grupo criminal. Además, dos de los detenidos están investigados también por un delito de atentado contra los agentes de la autoridad.

