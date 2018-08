Denuncian en la Inspección la «falta de medios» de la policía de Salobreña El sindicato afirma que los agentes no cuentan con medios suficientes. / JAVIER MARTÍN Un sindicato policial asegura que los coches no están en buenas condiciones y que hay dos chalecos antibalas para veinte agentes R. A. MOTRIL Martes, 14 agosto 2018, 01:58

El Sindicato Independiente de la Policía Local de Granada (Siplg) ha denunciado al Ayuntamiento de Salobreña en la Inspección de Trabajo por las «condiciones en la que prestan sus servicios» los agentes. Aseguran que esta situación «afecta de forma directa al ejercicio profesional» de los agentes. Critican, además, la «inoperancia» del jefe de Policía Local y de la alcaldesa del municipio, María Eugenia Rufino, y afirman que si han decidido acudir a la Inspección es porque después de varias reuniones no se ha tomado ninguna medida para solucionar el problema.

Entre otras cuestiones, aseguran que los vehículos policiales no están a nombre del Consistorio y además indican que no tienen constancia de que estos coches hayan pasado la ITV para certificar que están adaptados como policiales. Asimismo, desde el sindicato lamentan el «deterioro» de las zonas de aparcamiento y de las instalaciones donde los agentes trabajan, que consideran que no son «acordes para el desempeño de la función policial».

El Siplg tampoco entiende que con una plantilla de más de veinte policías sólo haya dos chalecos antibalas, algo que consideran totalmente insuficiente. Además, entienden que hay una falta de previsión de cara al verano. Explican que algunos días sólo hay un agente prestando servicio, a pesar de que en estas fechas la población que reside en este municipio se «triplica». Aseguran que para este policía es imposible cubrir las necesidades de toda la población y que incluso llega a poner en peligro su integridad física, además de no dar una atención adecuada a los ciudadanos.

El sindicato deja claro que su intención al presentar esta denuncia en la Inspección es que la situación mejore tanto por el bien de los propios policías como de los residentes en la localidad.

Critican que desde el Ayuntamiento «miren para otro lado» ante esta situación e insisten en que los agentes llevan tiempo soportando una situación en la que no pueden desarrollar su labor como es adecuado. Confían en que esta denuncia en la Inspección sirva para que se tomen medidas y la Policía de Salobreña cuente con unos medios adecuados para realizar sus funciones.