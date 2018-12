«Antes decían que correr era de cobardes. Ahora parece que hay que ser valiente» Claudia Martín lleva dos décadas corriendo y suele salir por las mañanas. / JAVIER MARTÍN Cuatro corredoras cuentan sus experiencias cuando salen solas y qué puntos de la ciudad intenta evitar REBECA ALCÁNTARA MOTRIL Sábado, 22 diciembre 2018, 01:55

«Antes nos decían que correr era de cobardes, ahora parece que es de valientes». Así lo afirma Claudia Martín Alcalde, una motrileña que lleva más de dos décadas saliendo a correr, la mayoría de los días sola. Claudia tiene claro que no pueden achicarse y afirma que procura no pensar demasiado. «Nunca he temido que me ataquen, aunque alguna vez sí me ha perseguido algún coche o me han dicho algo inapropiado», insiste. Reconoce que hay que ser precavida, pero deja claro que va a seguir corriendo y que procura hacerlo sin temor.

En Motril, como en muchas otras ciudades, hay puntos en los que salir a correr o a caminar sola, sobre todo por la noche, da miedo. Varias corredoras señalan la parte del carril bici que baja al puerto, el parque de los Pueblos de América, con poca iluminación, o el carril de tierra entre el paseo de la playa y Playa Granada, como algunos de esos 'puntos negros'. Cuando suceden, además, sucesos como el asesinato de Laura Luelmo, a la que mataron cuando salía a correr, estos temores se acrecientan, entre las que corren y entre los que están a su alrededor.

«Sientes miedo muchas veces. Ahora, por ejemplo, nunca corro con la música puesta aunque me gusta, porque siento que que pierdo capacidad de percepción de lo que ocurre alrededor», lo dice María Fuentes, otra corredora motrileña, que señala que intenta no salir a correr cuando ya ha anochecido y explica que hace unos días ha terminado un curso de defensa personal que la ha ayudado a sentirse algo más segura.

LAS FRASES Claudia MartínCorredora «Nunca he temido que me ataquen, pero alguna vez sí me han gritado algo poco apropiado» Conchi EscobarCorredora «Antes salía sin el móvil. Pero ahora, no sé. No es que tenga miedo, pero escuchas algunas cosas...» María FuentesCorredora «A veces sientes miedo. Intentas evitar ciertas cosas y ciertos sitios, sobre todo si sales sola» Violeta CarvajalCorredora «Yo soy novata, eso es un plus. Las que llevan más tiempo saben mejor qué sitios hay que evitar»

«A veces da miedo, intentas evitar ciertas cosas y ciertos sitios, sobre todo si sales sola. Aún así es raro que no te cruces con algún grupo que te digan algo», indica esta madre, que dice que intenta salir a correr tres días en semana y asegura que no va a dejar de hacerlo.

Tampoco va a olvidarse de una de sus mayores aficiones Conchi Escobar, que lleva tres décadas saliendo a correr, y forma parte del club motrileño Pazito a Pazito. «Antes una tendía miedo, pero es verdad que ahora te cruzas con más gente desconocida y tienes otra sensación», señala, al tiempo que indica que procura evitar pasar por algunas zonas, como las que están cercanas a los invernaderos. «Siempre hay algún graciosillo, pero tampoco sabes bien que pensar», indica.

Conchi Escobar suele hacer siempre el mismo recorrido, o similar, y casi siempre sale sola y cuando ya ha anochecido. Después de tres décadas corriendo, toma precauciones, pero es mucho más fuerte que el temor que pueda aparecer en algunos momentos. Al igual que María, eso sí, ha cambiado algunas rutinas. Por ejemplo, procura no escuchar música para no despistarse y sale siempre con el móvil en la mano. «Antes dejaba el teléfono en casa. Pero ahora, no sé, no es que tenga miedo, pero escuchas algunas cosas, y prefieres prevenir», indica.

Violeta Carvajal lleva apenas tres meses corriendo de forma habitual. El hecho de ser «novata» hace que el temor aumente al salir a correr. «Las que llevan más tiempo conocen mejor que lugares hay que evitar», indica.

Se ha encontrado con situaciones poco agradables varias veces. «De repente te cruzas con un grupo de chicos cuando bajas corriendo sola y te sientes indefensa», lamenta, más aún si alguno la increpa o hace cualquier comentario.

Las sensaciones de estas cuatro corredoras, son las que tienen muchas mujeres no sólo cuando salen a correr, sino cuando van a pasear el perro o regresan a casa de madrugada. Según la publicación Runner's World magazine nueve de cada diez mujeres se sienten inseguras cuando salen a correr solas. De hecho, hace pocos días se presentaba una plataforma 'Sincronizadas' que pretende servir para que mujeres de cualquier lugar puedan citarse para salir a correr.

Conchi Escobar se muestra convencida de que para los hombres estos temores no son iguales.

Todas coinciden, además, en que si van en grupo se sienten mucho más protegidas. Sin embargo, entre semana, las obligaciones laborales, pero también las familiares, hacen que les resulte muy complicado ponerse de acuerdo con otras corredoras, por lo que optan por practicar deporte sin compañía. Los fines de semana, la cosa sí cambia y pueden quedar con otras compañeras. Así se sienten más seguras.

Unas con más miedo y otras con miedo todas tienen claro que seguirán saliendo a correr, aunque también reconozcan que, desgraciadamente, por ahora seguirán teniendo que tomar más precauciones de las que les gustaría.