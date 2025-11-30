El croata Filip Mišković gana el 40º certamen de Guitarra Clásica Andrés Segovia, tras la difícil decisión de un jurado exigente

El guitarrista croata Filip Mišković se ha alzado con el primer premio del 40º Certamen Internacional de Guitarra Clásica Andrés Segovia, culminando una semana histórica ... para La Herradura. La edición del 40º Aniversario ha destacado por la altísima exigencia del jurado, que resolvió dejar desierto el Tercer Premio.

El certamen, que celebra cuatro décadas de vida, consolida su posición internacional con un palmarés que refleja la severidad del concurso, clausurado por el alcalde, Juan José Ruiz Joya, quien encomendando a los ganadores «la responsabilidad del linaje» del Maestro Andrés Segovia.

* Primer Premio «Andrés Segovia»: Para Filip Mišković (Croacia). Dotado con 10.000 euros y una guitarra de concierto modelo «Maestro» edición especial, construida por el luthier de La Herradura Stephen Hill.

* Segundo Premio «Andrés Segovia»: Para Vledyslav Indyk (Ucrania). Dotado con 4.000 euros y una guitarra de concierto modelo «Double top» edición especial, de los luthiers granadinos Martínez-Lázaro.

* Tercer Premio «Andrés Segovia»: DESIERTO.

El cuadro de honor se completó con la entrega del Premio «Leo Brouwer» a la mejor interpretación de la obra obligada (Estudio sin luz, de Andrés Segovia) y el Premio «Diego Martínez», otorgado por el público, dotado con un viaje para ofrecer un recital en el Festival «Noches del Castillo» de 2026.

En su discurso de clausura, el alcalde reivindicó el certamen como un «santuario de resistencia» cultural, conservador del legado de Segovia: «Dicen que la madera tiene memoria, y es que, en La Herradura hemos protegido el silencio necesario para que la guitarra susurre su verdad. Cuarenta años no se cumplen por inercia, sino por convicción y amor al arte»- señaló.

El regidor destacó la labor del jurado, calificándolo como «uno de los tribunales de mayor sabiduría y exigencia del panorama mundial», y dedicó un especial reconocimiento a la responsable de la Tenencia de Alcaldía de La Herradura, Elena Mora, a los trabajadores municipales, azafatas y colaboradores por su «esfuerzo invisible» que sostiene la logística del evento.

Tras felicitar a todos los participantes de esta edición, el alcalde, dirigiéndose a los laureados de la noche, reiteró el peso histórico de su victoria: «Al maestro Mišković y al maestro Indyk, les digo que se llevan mucho más que un premio, adquieren con él la responsabilidad de un linaje, el encargo de ser embajadores de un arte y de un artista único que elevó la guitarra a los escenarios. Deben ser dignos de esta memoria y de la historia que han forjado esta semana en La Herradura«.

El certamen cuenta, entre otras instituciones, con el patrocinio de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, manifestando y apoyando la consolidación de este gran evento y, con el éxito de esta 40ª edición, «el Ayuntamiento reafirma su compromiso de continuar siendo el faro donde se decide el futuro de la guitarra clásica mundial»- concluyó Ruiz Joya.