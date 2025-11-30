Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El croata Filip Mišković gana el 40º certamen de Guitarra Clásica Andrés Segovia, tras la difícil decisión de un jurado exigente

A lo largo de una gran final celebrada en La Herradura, el segundo premio recae en el ucraniano Vledyslav Indyk, mientras que el tercero quedó desierto dada la alta calidad de los participantes.

Domingo, 30 de noviembre 2025, 11:57

El guitarrista croata Filip Mišković se ha alzado con el primer premio del 40º Certamen Internacional de Guitarra Clásica Andrés Segovia, culminando una semana histórica ... para La Herradura. La edición del 40º Aniversario ha destacado por la altísima exigencia del jurado, que resolvió dejar desierto el Tercer Premio.

