El Cristo de la Humillación de Salobreña consigue costaleros suficientes para salir a la calle El Cristo de la Humillación ha contado con horquilleros suficientes para poder sacarlo. / JAVIER MARTÍN Se trata de una cofradía que se fundó en el 91, que recorre la parte baja del pueblo y que cuenta con un gran número de mantillas LAURA UBAGO Salobreña Miércoles, 17 abril 2019, 21:55

La hermandad del Cristo de la Humillación de Salobreña hizo un llamamiento para buscar costaleros. El Miércoles Santo del año pasado lo sacaron con 63 hombres cuando son necesarias 80 o 90 personas. A unas cuantas horas de salir a la calle, el hermano mayor, Antonio Espín de la O no sabía si se iban a reunir costaleros suficientes. «Llevamos 19 años saliendo a la calle, esperemos que este no sea el primero que no podamos salir«.

Y han podido con creces. Con un buen número de horquilleros el Cristo de la Humillación recorre las calles de Salobreña. Es la única hermandad que hace su recorrido por la parte baja del pueblo, ya que las demás lo hacen por el casco antiguo.

Fundada en 1991, Espín de la O cuenta que salen poquitos nazarenos y muchas mantillas y que es un logro para ellos haber conseguido horquilleros suficientes para poner al Cristo de la Humillación un año más en la calle, rodeado del cariño de los salobreñeros.