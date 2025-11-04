Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un niño observa el patio de recreo del IES La Contraviesa. MJAT
Compañeros del apuñalado en Albuñol

«Nadie se lo podía creer, son niños buenos que nunca se meten en peleas»

Los jóvenes de Albuñol aseguran que nunca hubo problemas entre los implicados y que el centro «siempre ha sido tranquilo»

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:02

Comenta

En Albuñol nadie se explica todavía lo que ha pasado en el instituto. A primera hora de la mañana, un menor de 13 años apuñalaba a otro compañero de clase de 12 años ... con un arma blanca. La noticia corrió como la pólvora por el pueblo y dejó a todos asombrados ya que, según los jóvenes del municipio, ambas son familias humildes del pueblo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan si el niño fallecido en Huétor Tájar sufría acoso escolar
  2. 2

    Un laboratorio de droga fue el origen de la explosión que destrozó un edificio en Atarfe
  3. 3 Apuñalan a un niño de 12 años en un instituto de Albuñol
  4. 4 Ya hay fecha para el encendido de la iluminación navideña en Granada
  5. 5 «Siempre recordaremos la bondad que profesaba hacia sus compañeros»
  6. 6 El restaurante de Granada que ofrece «platos grandes y de calidad para que la gente disfrute»
  7. 7 Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse
  8. 8 Este día cambia el tiempo en Granada: lluvia, tormentas y bajada de temperaturas
  9. 9 Sting anuncia concierto en la Plaza de Toros de Granada
  10. 10 La familia Molina Olea salta al negocio hotelero con el histórico Hotel Luz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Nadie se lo podía creer, son niños buenos que nunca se meten en peleas»

«Nadie se lo podía creer, son niños buenos que nunca se meten en peleas»