En Albuñol nadie se explica todavía lo que ha pasado en el instituto. A primera hora de la mañana, un menor de 13 años apuñalaba a otro compañero de clase de 12 años ... con un arma blanca. La noticia corrió como la pólvora por el pueblo y dejó a todos asombrados ya que, según los jóvenes del municipio, ambas son familias humildes del pueblo.

«El hecho pasó súper rápido. Estaba en mi casa y mi padre me llamó para preguntarme si sabía algo» explica un joven del pueblo, «luego en el grupo de amigos empezaron a decir que habían apuñalado a un niño», añade aún sorprendido tras el suceso.

Según relata, se acercó al luchar de los hechos para conocer si de verdad era cierto que se trataba de los niños que él conocía. «Nadie se lo podía creer, son niños buenos que nunca se meten en peleas», recalca.

«Son amigos de toda la vida, buenos estudiantes y responsables. Nunca se les ha visto meterse en líos ni dentro ni fuera del instituto», añade otro adolescente del municipio.

Según los propios jóvenes, el IES La Contraviesa siempre ha sido tranquilo, con las típicas peleas de adolescentes, pero nada más. «Aquí lo más que pasa es alguna discusión por un balón o por tonterías, pero esto… esto nadie se lo esperaba», comenta mirando al patio done solo se escuchan los gritos de los que siguen jugando al fútbol en las clases de Educación Física.

Las clases han seguido su curso como habitualmente pero nadie da crédito a lo ocurrido y todos esperan que el menor se recupere pronto.