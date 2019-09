La Costa se queda sin manos para el campo Trabajadores en un invernadero de Castell de Ferro. / JAVIER MARTÍN Los problemas para encontrar trabajadores para los cultivos han aumentado en los últimos dos años REBECA ALCÁNTARA Motril Lunes, 30 septiembre 2019, 19:38

Granada cerró el segundo trimestre del año con el mayor aumento del paro de Andalucía. Según la estimación de la EPA(Encuesta de Población Activa) al acabar junio había 104.800 desempleados en la provincia y una tasa de paro del 24%. Y a pesar de estos datos, en la Costa, los agricultores no encuentran mano de obra. La situación se ha vuelto tan complicada que en algunos casos incluso están optando por cambiar el tipo de cultivo. Pasan del tomate cherry, para el que se necesitan muchas personas, al pimiento o el pepino. Están preocupados, tratan de buscar una solución con las administraciones y afirman que no es un problema nuevo, pero que cada vez se agudiza más.

El presidente de la cooperativa La Palma, Pedro Ruiz, transmitía hace unas semanas a la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, los principales problemas del sector. Ponía el acento entonces en la escasez de mano de obra como uno de los escollos más grandes con los que se encuentran los agricultores. No es el único que observa esta realidad.

El secretario provincial de COAG, Miguel Monferrer, asegura que «en algunos momentos hay problemas para conseguir mano de obra legal». Hace hincapié en el término legal, porque explica que hay muchos migrantes sin papeles que estarían dispuestos a trabajar, pero a los que no se puede contratar porque su situación es irregular.

Monferrer deja claro que en general (reconoce que siempre hay excepciones) el convenio se cumple. Señala, además, que también hay quien quiere compaginar el empleo en el campo con el cobro de ayudas, es decir, trabajar 'en negro', sin contratar. Algo a lo que la mayoría de los agricultores no están dispuestos a acceder.

Trabajadores del sector indican que el sueldo medio de un jornalero en un invernadero es de algo más de 1.000 euros. Aseveran, asimismo, que aunque es una labor dura, las condiciones han mejorado en los últimos años. A pesar de eso, lamentan, no se encuentra gente.

Emilio Maldonado, de la cooperativa La Caña, evidencia el mismo problema. Reconoce que el sector es irregular e indica que no resulta del todo atractivo. «Los agricultores tienen que optar muchas veces por cultivos que necesiten menos mano de obra. Cambiar el tomate cherry por el pepino o el pimiento», asegura.

Comparte con Monferrer la sensación de que hay muchos migrantes que querrían ocupar esos puestos pero que al no estar en situación regular no pueden hacerlo. Maldonado indica que hace años, antes de la crisis, en la época de bonanza económica, también se producía esta situación, pero a partir de 2007 la cosa empezó a cambiar. Sin embargo, los problemas han vuelto. «Si se agilizara un poco que los inmigrantes consiguieran papeles y pudieran acceder al trabajo, el problema se paliaría», plantea.

La mano de obra nacional, para este sector, argumenta, es casi imposible de conseguir.

Nuria Ruiz es agricultora en Carchuna. Afirma, también, que hay momentos del año en los que resulta complicado encontrar trabajadores. «Cuando necesito algún refuerzo o hacer una labor concreta en la finca es difícil encontrar gente».

Ruiz apunta que hace unos años la mayoría de los trabajadores que llegaban al campo en la Costa venían de Rumanía. Ahora muchos de ellos han regresado a su país de origen, tal vez porque la situación allí ha mejorado.

Aún así, todavía muchos de los que trabajan en la comarca proceden de allí. En el invernadero que visitamos en Castell una decena de personas, todos rumanos, trabajan al ritmo de la música de su país. Son de los que se han quedado a vivir en la zona. De los que no regresaron a su tierra.

Pero cada vez hay menos y muchos agricultores se desesperan. «Lo estamos sufriendo y padeciendo», lamenta el presidente de la cooperativa El Grupo, Fulgencio Torres, cuando se le pregunta por esa escasez de mano obra. «El campo no es un sector que atraiga a la gente», reconoce, al tiempo que afirma que eso los deja «en una situación complicada».

Torres, que también está al frente de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Granada, vuelve, como el resto de afectados, al tema de los inmigrantes, que parece que son los únicos dispuestos a salvar un poco la situación.

Coincide con la agricultora Nuria Ruiz en que muchos de los que antes venían, de los que estaban en situación regular, se quedan ahora en su país de origen. Se van y no regresan, porque encuentran allí otras oportunidades.

Luego, indica Torres, están los que se encuentran en situación irregular. Quieren trabajar pero no pueden. Es una ilegalidad contratarlos y un riesgo tanto para el agricultor como para el propio trabajador que al no tener papeles no puede ser asegurado.

No terminan de encontrar luz al final del túnel. «Siempre hemos tenido dificultades para encontrar mano de obra. Pero en los dos últimos años la situación se ha puesto más complicada todavía», lamenta.

Fulgencio Torres reivindica trabajar para buscar algún tipo de solución. No tiene clara cuál sería la forma de arreglar el problema, pero considera que es imprescindible ir de la mano de las administraciones para que estos puestos de trabajo, algo menos atractivos que otros, también se cubran.

Todos coinciden en recalcar que la agricultura continúa siendo el principal motor económico en la Costa Tropical y para que siga creciendo hace falta, entre otras cosas, que haya personas dispuestas a trabajar la tierra.

Precisamente la Federación deCooperativas Agroalimentarias de Granada, al frente de la que se encuentra Torres, tiene previsto abordar el asunto, entre otros, con la Subdelegación del Gobierno para tratar de encontrar una vía de salida.

Pero no sólo los invernaderos están afectados. Otros tipos de cultivos también sufren esta situación. El vocal de subtropicales de COAG, Juan Camacho, reitera que cada vez resulta más difícil encontrar mano de obra también para cultivos como el mango o el aguacate. Asegura que se están pidiendo reuniones con las administraciones para intentar buscar una solución a un asunto que cada vez les provoca más quebraderos de cabeza. Camacho recalca que la agricultura sigue siendo una de las principales fuentes de ingresos de la Costa y que es necesario poner el foco en este asunto.

«El día que vengan las canalizaciones de Rules que tanto hemos demandado y se pongan en valor miles de hectáreas, ¿qué va a pasar si no hay quien quiera trabajar?», se pregunta.

Y es que la agricultura, como dice Camacho, es para la comarca indispensable en su presente y en su futuro.

Precisamente la pasada semana, el teniente alcalde de Urbanismo de Motril, Antonio Escámez, se reunía en la Consejería de Urbanismo, en Sevilla, para conseguir desbloquear una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitirá, entre otras cosas, poder ampliar el suelo disponible para la instalación de invernaderos en la ciudad. Escámez calculaba que cuando todo el proceso se culmine (aún tiene que pasar por pleno, abrir periodo de alegaciones, llegar la aprobación definitiva...) se podrían liberar alrededor de 12.000 hectáreas, lo que supondría la creación de alrededor de 4.000 empleos.

Este movimiento, unido a la lucha para que el agua de Rules llegue a cotas altas y se puedan ampliar las zonas de cultivos son muestras de que en la comarca se continúa mirando al campo como una de las principales vías para seguir creciendo. Pero para que el campo crezca hay algo que, todavía a día de hoy (quien sabe qué ocurrirá en el futuro), es indispensable las manos de hombres y mujeres que con su esfuerzo logran que frutas y hortalizas puedan comercializarse. Son un eslabón indispensable de la cadena. Por eso agricultores, representantes del sector o responsables de cooperativas están más que preocupados. Por eso exigen que más pronto que tarde se aborde el problema con seriedad.