«Nos dicen que tienen que multar en la playa pero que son tres o cuatro al día» Coches aparcados en la arena de la playa de Poniente. / JAVIER MARTÍN El Ayuntamiento de Motril trata de buscar solares porque Costas seguirá sancionando en la arena LAURA UBAGO Motril Martes, 2 julio 2019, 18:09

Cuenta el teniente de alcalde de Playas, José Lemos, que cada vez que sale a la calle, los motrileños le comentan con preocupación el tema de las multas de Costas en la playa por aparcar en la arena. Y que, comenzar el verano así, es algo que hace mucho daño a la imagen de Motril por lo que hay que buscar una solución.

La primera reunión entre la subdelegada del Gobierno, Inmaculada López-Calahorro, y la alcaldesa de Motril fue ayer «mal». Así lo explicó Luisa García Chamorro, que indicó que desde Costas les han dicho «que tienen que multar y que no hay más, que hay que cumplir la ley y sancionar».

La alcaldesa motrileña no entiende cómo no se puede llegar a un punto de encuentro cuando no hay otras zonas para aparcar más que la arena en muchos puntos de la playa.

«Dicen que están multando como todos los veranos. Son los agentes de Costas e indican que solo ponen tres o cuatro multas al día. Eso no nos consuela, eso nos hace mucho daño», anotó la alcaldesa motrileña que hoy tiene una nueva reunión con el jefe provincial de Costas.

García Chamorro señala que ellos ya están intentando poner solución pero que necesitan que Costas «levante el pie» con las sanciones.

El Ayuntamiento está desbloqueando solares para aparcar pero entiende que, con estas plazas que se crearán nuevas, no va a ser suficiente porque, en la arena, aparcan numerosos vehículos que acuden a la playa de Poniente.

Sin que Costas haya dado alternativas a la falta de aparcamiento no entienden que estén sancionando en pleno comienzo del verano.

«Llevan 40 años sin invertir aquí y ahora se dedican a poner multas», expresó indignado el teniente de alcalde de Playas y Turismo, José Lemos.

García Chamorro señaló que ayer le dijeron en la subdelegación del Gobierno que la situación de las sanciones es «como todos los veranos» y que la única novedad es que han puesto nuevos los carteles de 'prohibido aparcar y circular', algunos, apuntaron que crean incluso confusión por la zona en la que están ubicados.

Este verano se podrá aparcar en el solar frente al Hoyo 19, otro junto al Katena y otro más frente al Espeto y el camping, que ya se está negociando con los propietarios.

Aún así la alcaldesa entiende que Costas debería ser más flexible en verano con las sanciones ya que esos coches no tienen donde aparcar si no es en la arena y que es un problema histórico de falta de inversión.