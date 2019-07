Motril reclamará a Costas que le ceda suelo en playa Poniente para habilitar aparcamientos

López Calahorro dice que «hay que defender la ley por encima de todo«

La subdelegada del Gobierno, Inmaculada López Calahorro, aseguró ayer que «hay que defender la ley por encima de todo» y dejó claro que hace años que aparcar en la playa está prohibido, tal y como se establece en la Ley de Costas, que data de 1988.

«Desde hace años se hace una labor sancionadora periódica con aquellos que hacen lo que no está permitido», dijo. Al tiempo que aseguró que las multas se han puesto este verano «igual» que otros. «Dentro de toda la costa granadina, la zona de Motril es la única en la que se seguía manteniendo esta práctica de aparcar dentro de dominio público», aclaró la subdelegada, que destacó el trabajo que está haciendo el Ayuntamiento motrileño para habilitar otras zonas de aparcamiento. «La cartelería dice claramente dónde no se puede aparcar», aseveró, al tiempo que dijo que es necesario que «nos eduquemos un poco» sobre en qué espacios no se puede estacionar. Insistió en que Costas sólo está aplicando la normativa vigente y que no se pueden realizar prácticas que están prohibidas.