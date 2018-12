La Costa cierra en falso la crisis de los pepinos tras enterrar 600.000 euros en el vertedero No valen nada. Pepinos tirados al recinto ferial de Motril, que fue habilitado por el Ayuntamiento esta semana pero que se cerró ayer. / JAVIER MARTÍN El sacrificio de los agricultores, que han bloqueado siete días la entrada de producto a las empresas, no logra remontar los precios MERCEDES NAVARRETE Viernes, 28 diciembre 2018, 01:00

El recinto ferial de Motril, ubicado en el Cortijo del Conde, es hoy un gran vertedero donde comienzan a pudrirse más de dos millones de kilos de pepinos. O lo que es lo mismo, más de 400.000 euros que tenían que haber sido el salario de diciembre de muchas familias de agricultores de la Costa. Los agricultores, que llevan casi un mes sin conseguir precios que compensen sus costes de producción, prefirieron tirarlos antes que venderlos a 0,20 euros el kilo (el umbral de rentabilidad se sitúa en 0,40).

Si a las pérdidas de los agricultores se le suman las de las empresas comercializadoras, que han tenido que tirar más de 500.000 kilos de pepinos ya envasados porque no han conseguido colocarlos en el mercado, los costes de esta crisis ya superan ya de largo los 600.000 euros para el pujante sector de la agricultura intensiva granadina.

La cotización más alta del kilo de pepino en la Costa era de 0,25 euros Desde principios diciembre la media mantiene por debajo de 0,20, el umbral mínimo de rentabilidad está fijado en 0,40 euros. Son los kilos de pepinos ya envasados que han tenido que destruir las comercializadoras (unas pérdidas de más de 200 000 euros).

Durante los últimos siete días los productores de la Costa han mantenido el pulso y han destruido pepinos en un intento de desabastecer los almacenes y subir los precios. Sin embargo, ayer abandonaron la protesta sin soluciones. El sacrificio no ha servido para nada. El mercado está saturado, las empresas de Granada y Almería siguen teniendo los almacenes repletos de pepino, no llegan pedidos de Europa y los precios siguen por los suelos. Esta nueva crisis de precios del pepino se ha cerrado en falso y amenaza con seguir desangrando al sector agrícola de la Costa.

Las altas temperaturas de este mes de diciembre que han acelerado la producción de la planta y la han concentrado provocando un incremento del 30% de la oferta, unida a la especulación de la distribución, según denuncian los agricultores, son las principales claves que explican el hundimiento de los precios. Por si faltaba algo, las movilizaciones de los 'chalecos amarillos' en Francia provocaron retrasos y deterioros de la calidad en los pedidos de los clientes europeos, agravando la crisis de precios.

La destrucción de los pepinos como desesperado gesto de protesta no ha logrado inmutar al mercado. Productores y empresas coinciden en señalar que sin la unión de toda Granada y la coordinación con Almería, que tiene el 70% de la producción, la retirada de producto no surte efecto. «Tirar el pepino no ha servido para nada y a la vez ha servido de mucho. Estamos empezando a tomar conciencia de que si no nos unimos estamos perdidos. Esto tiene que ser el germen de una asociación fuerte de los productores de Granada», valoraba ayer Ernesto Frías, agricultor que ha ejercido estos días de portavoz de los productores de Carchuna.

En su caso, era partidario de haber aguantado la protesta, que se desinflaba ayer, entre otros motivos, porque el Ayuntamiento de Motril decidió cerrar el punto de acopio del ferial, donde también se estaba acumulando ya género traído de Castell de Ferro. El Ayuntamiento tomó la decisión después de negociar con la Diputación y la Junta un precio más económico para que los productores pudieran trasladar directamente el pepino a la planta de residuos orgánicos de Motril.

Sin embargo, tras una semana sin cobrar ni un euro, los productores optaban ayer por volver a llevar las cajas de pepinos cogidas del invernadero a los almacenes para venderlos por debajo de coste, en medio de una desolación absoluta. «Esto está siendo muy duro. Hay gente que se ha desanimado pero los más jóvenes vamos a hacer lo que haga falta. Necesitamos una representación fuerte que pueda ser interlocutor de la distribución y tenemos que salir para delante porque es el pan nuestro y de nuestros hijos», apuntaba Ernesto Frías.

En la misma línea, Marina Alonso, portavoz de la asociación Agricultura viva en acción, que fue la que inició llamamiento a la destrucción de pepino en Castell, apelaba ayer a la unidad en medio del desastre. «Hoy he cogido los pepinos del invernadero y ahí los tengo en el campo, no se qué hacer. No valen nada. Nuestro desamparo es total pero el de los consumidores también», valoraba la agricultora, que coincide en que los productores están desencantados con los sindicatos, que no consiguen movilizarles.

Por su parte, desde la organización agraria COAG, hacían un llamamiento a mejorar la planificación para tratar de mitigar estas crisis cíclicas de los precios del pepino e insistían en la necesidad de que los productores de la Costa granadina estén unidos y a su vez coordinados con Almería. «Almería tiene 12.000 hectáreas de invernaderos con pepino y Granada no tiene ni mil. Una acción de la Costa granadina no tiene efectos en el mercado. Es loable y respetable lo que han hecho los productores pero no vale para nada. Lo que tenemos que sacar de esto es que solo si logramos unirnos apretaremos a la distribución», valoraba ayer el secretario provincial de COAG Miguel Monferrer.

La organización tiene prevista hoy una reunión en el Ministerio de Agricultura en la que plantearán la petición de que el Gobierno subvencione, a través de fondos europeos, la retirada de producción

«Estamos buscando soluciones pero no es fácil. Hay que asumir que el mercado neoliberal manda y que el sector no tiene herramientas para influir», lamenta Monferrer.

También pierden

En cuanto a las empresas comercializadoras de la Costa, la crisis de precios del pepino también les está golpeando de lleno. Con menos ruido que los agricultores, ellas también están arrojando a la basura -en su caso, directamente a la planta de residuos orgánicos- miles de kilos de pepino que no consiguen colocar en el mercado. Desde la Federación andaluza de asociaciones de empresarios comercializadores hortofrutícolas (ECOHAL), calculan que solo entre tres empresas más potentes han tirado esta semana más de medio millón de kilos de pepino ya pagado al agricultor y confeccionado, lo que significa unos costes de 40 céntimos por kilo.

«Los almacenes están atascados y los clientes nos quieren pagar un precio ridículo, por debajo de 30 céntimos por kilo de pepino ya envasado. Eso significa que al productor se lo tendríamos que pagar a 15 céntimos. El pepino que entra en el circuito está saliendo vía vertedero», resumía ayer el gerente de Ecohal, Alfonso Zamora. Sin embargo, a pesar de no tener mercado, empresa como el Grupo La Caña entienden que es el momento de estar al lado de sus agricultores. «Ante esta situación de brutal competencia en el mercado, nosotros hemos decidido apoyar a nuestros agricultores y no hemos pagado pepino por debajo de 25 céntimos. Hemos tirado ya más de 200.000 kilos, además de asumir el coste de retirarlos», valoraba el director comercial de Grupo La Caña, Miguel García.

Las empresas asumen que la situación es muy complicada y que también ellas tendrán que seguir aguantando el tirón. «Hasta que Alemania no recupere el ritmo de los pedidos, y esto no será hasta después de reyes como mínimo, no hay salida», concluye Zamora.