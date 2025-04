Condenan a dos agencias de viajes a indemnizar a 18 estudiantes por un crucero defectuoso

Un viaje de estudios que se transformó en una auténtica pesadilla. El Juzgado de Primera Instancia 18 de Sevilla ha condenado a dos agencias, Halcón ... Viajes y una empresa minorista, por deficiencias en un crucero organizado por dos colegios en los que hubo dieciocho perjudicados de Granada y Sevilla. El tribunal, que estima parcialmente la demanda, obliga a las empresas a abonar a los afectados 5.400 euros, más los intereses legales.

La profesora de instituto que testificó en el juicio y los denunciantes, representados por el despacho Osuna, manifestaron que los servicios de alimentación se limitaron a un mínimo para subsistencia, que la comida era muy escasa y mala sin haber tenido en cuenta intolerancias de algunos alumnos. Además, aseguraron que la piscina estuvo vacía casi todo el tiempo, la limpieza era deficiente, la tripulación no hablaba español y no pudieron visitar las localidades que tenían contratadas.

En la resolución, en poder de este medio y contra la que cabe recurso, los afectados pedían que se condenase a las agencias a abonarles la cantidad de 760 por cada perjudicado y 174 en concepto de daños morales. Sin embargo, el tribunal no considera ajustado que las empresas abonen todo el viaje disfrutado. El tribunal, ante el defectuoso cumplimiento del contrato por parte de la demandada, considera que la suma que reclamó es excesiva, ya que aunque es evidente que se ha privado a la parte actora de la posibilidad de disfrutar del viaje del modo acordado y que ha sufrido molestias como consecuencia de la falta de realización de actividades, del acortamiento de las visitas, que ha podido producir frustración por no disfrutar con normalidad del viaje.

La sentencia argumenta que, en marzo de 2018, los demandantes contrataron el viaje de un grupo de estudiantes bajo la modalidad de 'pack prémium' y que no recibieron los servicios que contrataron. El tribunal concluye que la alimentación ofrecida fue de «escasa variedad y calidad» y tampoco se cumplió en su totalidad el régimen de visita a las diferentes localidades que se contenía en el contrato, al parecer porque el buque « por razones que ignoramos no podía permanecer en tierra todo el tiempo necesario».

La testigo manifestó que la escasa calidad de la comida motivada que algunos alumnos no comieran porque sabían que se ponían malos, por lo que compraban víveres en destino, debiendo considerar que la situación de viaje de fin de curso debió provocar una pesadumbre en los viajeros que no pudieron disfrutar debidamente las expectativas que tenía, dando lugar a que los encargados del viaje tuvieran que hablar con el cocinero y con el médico, viéndose además en cierta situación de desamparo porque apenas una persona hablaba español, no siendo atendidos durante todo el viaje, a pesar de realizarse reclamaciones verbales.