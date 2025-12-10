Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Concierto de Año Nuevo 2026 traerá a Motril un viaje musical de España a Viena

El Teatro Calderón abrirá 2026 con un programa excepcional que fusiona a Manuel de Falla y la familia Strauss el próximo 3 de enero a las 19 horas

Ideal

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 13:43

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Motril, Miguel Ángel Muñoz Pino, ha presentado este miércoles el tradicional Concierto de Año Nuevo 2026, que en ... esta edición correrá a cargo de la Odysée Symphony Orchestra. Bajo el título «De España a Viena», la formación, integrada por 42 músicos de primer nivel, ofrecerá un recorrido musical único que inaugurará el nuevo año con elegancia y energía.

