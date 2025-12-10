El Concierto de Año Nuevo 2026 traerá a Motril un viaje musical de España a Viena

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Motril, Miguel Ángel Muñoz Pino, ha presentado este miércoles el tradicional Concierto de Año Nuevo 2026, que en ... esta edición correrá a cargo de la Odysée Symphony Orchestra. Bajo el título «De España a Viena», la formación, integrada por 42 músicos de primer nivel, ofrecerá un recorrido musical único que inaugurará el nuevo año con elegancia y energía.

El concierto, que tendrá lugar el 3 de enero a las 19:00 horas en el Teatro Calderón de la Barca, contará con un programa dividido en dos partes. La primera estará dedicada a la música española, con la interpretación de 'El Amor Brujo' de Manuel de Falla, acompañada por la voz de la cantaora María Cristina. La segunda parte trasladará al público al ambiente festivo de la capital austríaca con una selección de vals, polkas y oberturas de la Familia Strauss. La duración aproximada del concierto será de 90 minutos.

Las entradas podrán adquirirse a partir del jueves 11 de diciembre a las 10:00 horas en www.giglon.com o en las taquillas del Teatro Calderón, abiertas todos los jueves de 10:00 a 13:00 horas. El precio será de 9 euros en patio de butacas y plateas, y de 6 euros para palcos y paraíso.

Durante su intervención, Miguel Ángel Muñoz Pino ha destacado «la enorme calidad del concierto de este año, con una orquesta de primer nivel que nos permitirá disfrutar de un programa pensado para emocionar desde el primer compás». Asimismo, ha subrayado que «este Concierto de Año Nuevo se ha convertido ya en una cita imprescindible en la agenda cultural de Motril, una tradición que cada año reúne a cientos de personas en un ambiente festivo, familiar y culturalmente enriquecedor».

El concejal también ha querido poner en valor el trabajo del área de Cultura y del Teatro Calderón para hacer posible un evento de esta magnitud: «Seguimos apostando por ofrecer espectáculos de altura, accesibles y abiertos a todo el público, porque Motril merece comenzar el año con la mejor música».