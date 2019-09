Los 25 concejales de Motril 'ajustan' cuentas más de 100 días después de llegar al cargo Javier Martín Tras las quejas por la falta de actualización del portal de trasparencia, publican nóminas y capital de los ediles que oscilan entre dobles hipotecas de 100 mil euros y cero bienes PILAR GARCÍA-TREVIJANO Motril Jueves, 19 septiembre 2019, 18:22

Los motrileños ya pueden consultar en el portal de transparencia los bienes de los 25 concejales que conforman el pleno de la corporación municipal. Los ediles ajustaron cuentas con los vecinos nada más llegar al cargo. Sin embargo, los datos no se han hecho públicos hasta ahora. Flor Almón aún era alcaldesa de Motril, al menos en nómina, y percibía tales retribuciones para los ciudadanos que consultaron el portal de transparencia antes de ayer. Las quejas de la oposición no se hicieron esperar por la falta de actualización de los datos. PSOE e IU denunciaron la ausencia, «más de cien días después de la toma de posesión de la alcaldesa», de información sobre retribuciones de los concejales y también acerca de los nombramientos de los distintos cargos de confianza. De acuerdo con el Ayuntamiento, la demora en publicar la información se produjo porque el departamento informático estaba «desbordado» de trabajo. Tras las críticas, el Consistorio ha actualizado la web municipal en un tiempo récord y los vecinos pueden curiosear los listados en los que los ediles hacen inventario de sus inmuebles, los vehículos de los que disponen, el dinero en su cuenta corriente, seguros de vida o las deudas.

Equipo de Gobierno

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro (PP), declara ser propietaria en su totalidad de una vivienda con un valor de 47.499 euros, dos vehículos por un valor de 19. 925 euros. Pese a esto tiene dos préstamos: uno hipotecario de 99 mil euros y uno personal de tres mil. La primera edil percibe un salario anual de 54.256, 10 euros, frente a los 32.758,40 euros que ganan los concejales con dedicación exclusiva o los 40.948 euros que reciben los tenientes de alcaldes.

También en el equipo de gobierno y en las filas populares, el primer teniente de alcalde y concejal de Obras Públicas, Nicolás Navarro, es titular de cuatro bienes inmuebles, dos de ellas viviendas con un valor de 78.027 euros y 47.426. De entre sus compañeros de partido, Navarro es el que más tardará en abonar sus letras. Tiene dos hipotecas de 148.084 euros y 116.371.

Datos Luisa García Chamorro. Es propietaria de una vivienda valorada en 47.499 euros y tiene un hipoteca de 99.000 euros. Flor Almón. Dispone de una vivienda valorada en 105.070 euros y un coche de 22.000 . José Lemos. Posee dos viviendas y tres locales, algunos compartidos, con un valor total de 260.911 euros. Además, es accionista de dos fondos. Inma Omiste. La portavoz de IU-Equo tiene un seguro de vida de 100.000 euros.

El edil dispone de un coche valorado en 32.000 euros, además solicitó dos préstamos de 7.473 y 16.000 euros. La concejala de Salud, Consumo, Anejos y Pesca, Ángeles López, es propietaria de tres viviendas, dos de ellas compartidas, con un valor de 149.975 en su conjunto. Otra cifra significativa es el número de inmuebles del que dispone la teniente de alcalde de Acción Social, Inmaculada Torres Alaminos. La concejala popular declara tener cinco , incluidos viviendas y otros bienes como garajes o trasteros, con un valor de 177. 488 euros. Torres Alaminos dispone de un seguro de vida de 90.000 euros y una hipoteca pendiente de 86.000 euros. El concejal de responsable de Limpieza, Jesús Jiménez (PP), cuenta con 7.104 y 841 euros en sus cuentas bancarias. Jiménez declara ser propietario de una vivienda de 120.000 euros y otro inmueble con un valor catastral de 11.000 euros. Entre las deudas que ha adquirido se encuentra una hipoteca de 44 mil euros y un préstamo personal de 1.069. La presidenta de la ELA de Carchuna, Concepción Abarca, tiene dos domicilios con valores de 98 y 91 mil euros. Abarca cuenta con un seguro de vida de 5.000 euros y un préstamo de 10.000. El concejal de Economía, Sebastián Linde, dispone de dos viviendas con un valor de 147.252 euros y tres mil euros en acciones de un fondo propio. La letra hipotecaria de Linde asciende a 58.000 euros y tiene un préstamo de 17.000 euros. Además, cuenta con un Mercedes de 38.750 euros y otros dos vehículos. La concejala de Patrimonio Industrial del Azúcar, Magdalena Banqueri, sólo dispone de una vivienda de 96.000 euros.

Entre los datos más llamativos, el concejal de Playas, José Lemos (Cs), destaca por ser el que más inmuebles posee. El empresario tiene tres locales y dos viviendas, algunos compartidos, con un valor total de 260.911 euros. Lemos tiene pendiente dos hipotecas de 227 mil euros. Además, es accionista de dos fondos, uno con su nombre.

Débora Juárez, miembro más joven del pleno y concejala de Mantenimiento (Cs), solo dispone de acciones en un fondo con valor de 17.955 euros. En las filas de los concejales de Más Costa Tropical, el teniente alcalde de Urbanismo, Antonio Escámez, dispone de dos viviendas y un local valorados en 133.089 euros, mientras que su hermana, María Ángeles Escámez, teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana no tiene nada que declarar. Por último, entre los concejales que forman parte del Equipo de Gobierno, el edil de Cultura de Más Costa Tropical, ha declarado ser propietario de dos viviendas de 17.462 y 12.998 euros.

PSOE

De una bancada a otra. La líder socialista Flor Almón cuenta con una casa de 105.070 euros, un coche de 22.000 y un préstamo hipotecario de 56.000 euros. El concejal Francisco Cantalejo es propietario al 50% de una vivienda valorada en 150.000 euros. Por su parte, Alicia Crespo destaca por tener un seguro de vida de 86.000 euros. El socialista Gregorio Morales tiene una casa de 141 mil euros y una obligación hipotecaria de 85.140. Por último, Susana Feixas y Francisco Ruiz poseen cada uno una vivienda valorada en torno a 70 mil euros.

Ax Sí

El concejal de Ax Sí, David Martín, posee una vivienda y un local valorados en 187.202 euros. Además, de dos seguros de vida de 30.000 euros y tres vehículos. El préstamo hipotecario al que tiene que hacer frente el edil es de 201.000 euros en total.

IU-Equo

El concejal José Lorente es titular de una vivienda compartida con un valor catastral de 125.964 euros. Lorente dispone de un seguro de vida de 60 mil euros y una hipoteca de 58.000 euros.

Su compañera de partido, Inmaculada Omiste, sobresale por ser titular de un seguro de vida de 100.000 euros.

Vox

El edil de Vox, Miguel Ángel López, acumula 7. 603 euros en préstamos y es propietario de dos coches y dos seguros de vida de 19. 500 y 2.5000 euros.

Por su parte, la concejal que abandonó Ax Sí y forman parte del grupo de ediles no adscritos, Susana Peña, dispone de una vivienda valorada en 30.222 euros y otro inmueble de 21.000 euros. Peña es accionista de Alcampo, dónde trabajó como reponedora, y acumula casi 30.000 euros de préstamos. Daniel Ortega, también concejal no adscrito y ex miembro de AxSí, cuenta con una vivienda con un valor de 103.585 euros y una letra hipotecaria de 102.000 euros.