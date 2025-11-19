Comienzan las obras del tramo de senda litoral que va de Almuñécar a Salobreña

Que un caminante pueda salir de la playa de Cantarriján, en el límite con Málaga, y recorrer a pie, junto al mar, todo el litoral ... granadino por una misma senda es un viejo anhelo de la Costa Tropical que hoy está un poco más cerca de convertirse en realidad. La Diputación provincial puso el nombre a este sueño, se llama 'senda litoral', y hoy ha marcado un hito con la colocación de la primera piedra del tramo del gran corredor que sorteará los 24 kilómetros de la costa de Almuñécar, hasta llegar al límite con Salobreña.

La Diputación provincial lidera y coordina este proyecto global que involucra no solo a todos los ayuntamientos costeros sino también a otras diferentes administraciones, desde Costas hasta Medio Ambiente o Cultura, que están interviniendo para los trámites y permisos. El gran corredor va mutando en función de la localidad y el tramo que atraviese en forma de pasarelas de madera por las playas, senderos naturales, los propios paseos marítimos ya construidos o incluso los márgenes de la antigua carretera N-340 en el caso de este tramo de Almuñécar, que se adecuarán con una imagen unificada y los mismos criterios de accesibilidad.

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez ha colocadl la primera piedra del tramo sexitano del corredor en un acto con ambiente festivo, por el hito que supone para la comarca, al que han asistido los alcaldes de varios municipios costeros así como representantes de los empresarios de la Costa Tropical y el diputado de Obras Públicas, José Ramón Jiménez. La Diputación financia íntegramente las obras de este tramo, que tienen un presupuesto de 1.200.000 euros.

«Seguimos cumpliendo sueños en la provincia de Granada. Cada piedra que colocamos y cada proyecto que ponemos en marcha es fruto de un compromiso firme con nuestros municipios y con una visión de futuro para nuestra costa. Hoy, damos un paso decisivo para hacer realidad la Senda Litoral, una infraestructura que mejorará la accesibilidad y la movilidad y que permitirá disfrutar de uno de los paisajes más espectaculares del Mediterráneo», ha declarado Rodríguez.

El presidente de la Diputación ha querido agradecer expresamente al ya expresidente Nicolás Navarro, que lideraba el área de Proyectos Estratégicos, que estas obras puedan comenzarse hoy. «Este proyecto es posible gracias al empeño, la dedicación y el trabajo constante de Nicolás Navarro. Él ha sido una parte fundamental en la concepción y el impulso de esta senda, y siempre va a formar parte de ella», ha señalado.

«Inversión histórica»

Especialmente feliz estaba el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, que ha manifestado su «satisfacción» por el inicio de la senda litoral que permitirá conectar el paraje natural de Cerro Gordo con la zona de Cabria, «ofreciendo un nuevo itinerario que servirá para hacer deporte, pasear, disfrutar de la naturaleza e incluso acercarse a nuestro patrimonio». Ruiz Joya ha querido destacar el impacto turístico, ambiental y social del proyecto y ha querido agrader a la Diputación de Granada «esta inversión histórica para nuestro municipio». Asimismo ha recordado que esta apuesta se auma a otras actuaciones recientemente impulsadas por la institución provincial como las viviendas para jóvenes o la mejora de Turismo Tropical, y «que en conjunto constituyen la mayor inversión realizada en Almuñécar por parte del ente provincial en toda la etapa democrática».

El paseo

Este primer tramo, que supone un hito para el desarrollo del proyecto global, cuenta con un presupuesto de 1.210.510,86 euros y un plazo de ejecución de 16 meses. El recorrido discurre íntegramente por la costa del municipio de Almuñécar, desde el límite provincial entre Granada y Málaga hasta el límite municipal con Salobreña. Además, incluye un ramal Oeste que conectará el trazado principal con la carretera N-340, permitiendo el acceso directo al aparcamiento de la playa de Cantarriján, ubicado en las inmediaciones del límite provincial.

El tramo principal de la Senda 1 comienza en el cruce con el arroyo de Cantarriján y finaliza en una pista de tierra que alcanza la carretera N-340 y el límite con el término municipal de Salobreña, situada al final de la playa del Barranco de Enmedio, punto limítrofe entre ambos municipios. Como parte de la actuación, también se llevará a cabo la mejora y embellecimiento de los espacios de descanso y disfrute paisajístico del litoral, como el Mirador Peñón del Lobo, el Mirador Cerro Gordo, el Mirador Punta de la Mona y el Mirador Torre del Diablo.