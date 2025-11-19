Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El alcalde de Almuñécar y el presidente de la Diputación colocan la primera piedra del tramo sexitano de la senda litoral. IDEAL

Comienzan las obras del tramo de senda litoral que va de Almuñécar a Salobreña

La Diputación financia los 1,2 millones del sendero de 24 kilómetros que sorteará la costa sexitana, desde Cantarriján hasta el límite con el municipio vecino

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:09

Comenta

Que un caminante pueda salir de la playa de Cantarriján, en el límite con Málaga, y recorrer a pie, junto al mar, todo el litoral ... granadino por una misma senda es un viejo anhelo de la Costa Tropical que hoy está un poco más cerca de convertirse en realidad. La Diputación provincial puso el nombre a este sueño, se llama 'senda litoral', y hoy ha marcado un hito con la colocación de la primera piedra del tramo del gran corredor que sorteará los 24 kilómetros de la costa de Almuñécar, hasta llegar al límite con Salobreña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Convocan un casting en Granada para una película histórica
  2. 2 Granada llora por el maestro de la taracea de la Cuesta de Gomérez: «La artesanía era su pasión»
  3. 3 La comida de José Sacristán en un popular restaurante de Granada: «Fue muy amable»
  4. 4 El tren-restaurante de Granada que ofrece «una experiencia al estilo Orient Express»
  5. 5

    Cinco empresas de Granada se coronan entre las 500 mejores pymes de España
  6. 6

    Condenan a dos años y ocho meses de cárcel a un subinspector de la Policía Local por malos tratos a su expareja
  7. 7 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  8. 8 Estos son los síntomas de los virus que empiezan a circular
  9. 9 La Vuelta 2026 acabará en Granada
  10. 10 Detenido por alentar a la población a producir desórdenes públicos contra la ZBE de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Comienzan las obras del tramo de senda litoral que va de Almuñécar a Salobreña

Comienzan las obras del tramo de senda litoral que va de Almuñécar a Salobreña